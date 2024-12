ESC Kempten sammelt fÃ¼r den guten Zweck und gewinnt mit 8:1 gegen den ESV Buchloe

Kempten. (PM ESC) Endlich sind die Weihnachtstage vorbei und endlich wieder Eishockey, so dürften sich viele Zuschauer auf das große Event des ESC Kempten nach Weihnachten gefreut haben.

Monate der Vorbereitung haben die Verantwortlichen in Kempten hinter sich gebracht damit am Freitagabend endlich das größte und zuschauerstärkste Event aller Kemptener Sportvereine stattfinden konnte. Ein tolles Rahmenprogramm hat man auf die Beine gestellt und schon lange vor Spielbeginn drängten sich die Zuschauer bei strahlendem Sonnenschein rund um die Hütten und Attraktionen vor der ABW Arena.

Und die Zuschauer strömten weiter, zuerst auf das Fanfest danach in die Arena. 1726 Besucher konnte man stolz vermelden, somit kommt man allein in den letzten beiden Heimspielen auf über 3000 Zuschauer. Und die durften sich über ihr Kommen definitiv freuen, sahen sie mit dem 8:1 Erfolg im Allgäuderby doch ein packendes Spiel ihrer Sharks.

Vieles lief rund an diesem Abend. Gleich das erste Überzahlspiel nutzte man zur frühen Führung in der vierten Spielminute. Doch der Rest des ersten Drittels lief noch ein wenig holprig, wie auch Kemptens Coach Sven Curmann nach dem Spiel befand. Doch spätestens nach der ersten Pause, in der die U9 und U11 Teams der Little Sharks ihr Können auf dem Eis präsentierten ging es dann fast nur noch in eine Richtung: auf das Tor von Daniel Blankenburg. Gerade einmal 27 Sekunden waren gespielt, da schlug es ein im Netz der Piraten. Und mit 4 weiteren Treffern im Mittelabschnitt war das Spiel dann bereits schon entschieden. Ausgerechnet dem ex Kemptener Jonas Mikulic war es dann vorbehalten den Buchloer Ehrentreffer zu erzielen und dem starken Sharks Goalie Danny Schubert den Shutout zu vermiesen. Mit einem Doppelpack sorgte Anton Zimmer dann für den deutlichen Endstand in der Partie. Positiv wieder einmal die Tiefe im Sharks Kader, sieben verschiedene Torschützen teilten die acht Treffer unter sich auf. Dies ist schon in der ganzen Saison immer wieder eine Stärke im Kemptener Spiel und macht das Team für jeden Gegner schwer auszurechnen. All diese Stärken und den entsprechenden Einsatz wird es am Sonntagabend auch bei den Erding Gladiators brauchen um von dort Punkte zu entführen.

Statistik:

ESC Kempten – ESV Buchloe 8:1(1:0,5:0,2:1)

Tore:

1:0 Mitchell (Miller,Rau)(4.)

2:0 Schäffler (Schirrmacher,Marquardt)(21.),

3:0 Schirrmacher (Landerer,Schäffler)(26.),

4:0 Rau (Miller,Höfler)(35.),

5:0 Voit (Stauder,Mitchell)(36.),

6:0 Stauder (Rau,Höfler)(39.),

6:1 Mikulic (43.),

7:1 Zimmer (Schirrmacher,Schäffler)(50.),

8:1 Zimmer (Landerer,Schäffler)(58.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 12

ESV Buchloe: 16

Beste Spieler:

ESC Kempten: Maximilian Schäffler

ESV Buchloe: Jonas Mikulic

Zuschauer: 1726

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV