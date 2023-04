ESC Kempten präsentiert den neuen Headcoach – Sharks erweitern außerdem die sportliche Leitung

Kempten. (PM ESC) Jetzt geht es Schlag auf Schlag beim Bayernligisten an der Iller. Kaum sind die ersten Abgänge bekannt und ein zweiter sportlicher...

Kempten. (PM ESC) Jetzt geht es Schlag auf Schlag beim Bayernligisten an der Iller.

Kaum sind die ersten Abgänge bekannt und ein zweiter sportlicher Leiter vorgestellt steht auch schon der neue Trainer fest.

Mit dem gebürtigen Landsberger verpflichtet man in Kempten einen jungen engagierten Trainer, der trotz seiner jungen 39 Jahren schon ausreichend Erfahrung mitbringt. In seiner aktiven Laufbahn absolvierte er über 500 Spiele für Buchloe und Landsberg, fast alle davon in der Bayernliga, die er also bestens kennt. Und auch hinter der Bande steht der ehemalige Verteidiger schon über zehn Jahre, auch hier ausschließlich in Buchloe und bei seinem Heimatverein Landsberg am Lech. Von der U 14 bis hin zur aktuellen Oberligamannschaft hatte er dabei bereits alles unter seinen Fittichen. Und nach dem freiwilligen Rückzug der River Kings aus der Oberliga wird er mit seinem neuen Team auch gleich gegen seinen Ex Club, den er natürlich in und auswendig kennt, antreten dürfen.

Ervin Masek hat dann in seiner neuen Funktion auch gleich ein erstes Statement zur Verpflichtung von Curmann parat:

Wir sind froh darüber einen Mann seiner Qualität vom ESC Kempten überzeugen zu können. Vom ersten Gespräch an war zu merken wie er für das Eishockey und die Aufgabe bei den Sharks brennt. Wir waren uns schnell über die gemeinsamen Ziele und das Konzept einig. In jedem weiteren Gespräch war zu spüren dass er der neuen Aufgabe voll Enthusiasmus entgegenfiebert. Wir haben von vielen Seiten nur positives über ihn gehört und sind überzeugt das er der Richtige für uns ist. Wir sind von seiner Qualität und Erfahrung als Trainer vom Nachwuchs bis hin zur Oberliga überzeugt und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Nachdem die sportliche Speerspitze nun komplett aufgestellt ist dürfte es in den nächsten Tagen und Wochen viel zu tun geben mit der Kaderplanung für die Sharks. Frühling und Sommer versprechen also schon jetzt viel Spannung.

Sharks erweitern die sportliche Leitung

Mike Henkel erhält ab sofort Unterstüt-zung von Ervin Masek jun.

Die Planungen für die kommende Saison laufen bereits auf Hochtouren an der Memminger Straße. Um zukünftig breiter aufgestellt zu sein und die anfallenden Aufgaben noch schneller und effizienter abarbeiten zu können wird die sportliche Leitung beim ESC Kempten zukünf-tig als Doppelspitze aufgestellt. Der bisherige sportliche Leiter Mike Henkel bekommt dabei Zuwachs von Ervin Masek, der das Kemptener Eishockey in und auswendig kennt und auch bestens vernetzt ist. Die beiden werden sich zukünftig als Team um alle Belange rund um die Mannschaft kümmern. Wir haben Ervin gleich mal zum Interview gebeten um ihn Euch besser vorzustellen.

Ervin, zunächst herzlichen Glückwunsch zur neuen Aufgabe. Dein Name ist ja durch Deinen Vater (Ervin Masek sen.) bestens im Eishockey auch weit über das Allgäu hinaus bekannt. In-wieweit hat er Dich als Kind inspiriert den Weg zum schönsten Sport der Welt zu gehen?

E.M.: Er hat mich schon mit sehr jungen Jah-ren damals in Ulm auf das Eis, und damit die Weichen gestellt. Ich habe bis zu den Junioren dann immer in Deutschland auf dem Eis ge-standen. Dem Eishockey treu zu bleiben war letztendlich natürlich meine eigene Entschei-dung. Nach meinem Studium in Tschechien hatte ich durch meinen Arbeitgeber die Chance zurück nach Deutschland zu gehen und neben der Arbeit auch Eishockey zu spielen. Ich habe meine neue Aufgabe im Vorfeld auch mit mei-nem Vater kommuniziert, der sich für mich darüber freut.

Du bist aktuell als Spieler in der Kemptener zweiten und als Schiedsrichter bis zur Bayern-liga aktiv, was hat Dich denn bewogen nun diesen Schritt zu gehen?

E.M.: Ich habe vom Vorstand vor einigen Ta-gen das Angebot bekommen und dieses nach kurzer Bedenkzeit gerne angenommen. Meine aktive Karriere neigt sich dem Ende entgegen und auch als Schiedsrichter sind die Ambitio-nen in meinem Alter nicht mehr zu hoch. Da ich mich natürlich weiter im Eishockey enga-gieren möchte war das die ideale Möglichkeit und ich möchte auch hier in Kempten noch einiges erreichen.

Die Aufgabe als sportlicher Leiter ist ja sehr zeitintensiv, dazu Spieler und Schiedsrichter, wie setzt Du dann die Reihenfolge Deiner Prio-ritäten?

E:M:. Priorität 1 wird die erste Mannschaft in Kempten sein, ich möchte mit den Spielern re-gelmäßigen Kontakt haben, nahe an der Mann-schaft dran und für sie da sein, sowie auch in der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stehen.

Es gab in der Vergangenheit doch auch die ein oder andere Kritik der Fans, dass die sportliche Leitung sich zu stark aus der Öffentlichkeit zurückhält und Neuigkeiten nicht zeitnah kommuniziert wurden, wird sich da etwas än-dern?

E.M.: Ich sehe das als notwendig und weiß, vor allem im Profibereich wie wichtig die Kommu-nikation nach außen ist, und möchte da auch eine stärkere Rolle spielen.

Im letzten Jahr war es nicht einfach einen Trainer zu verpflichten, Brad Miller wurde erst engagiert als das Team quasi schon komplett zusammengestellt war. Wie sieht es denn nun mit der Trainersuche in diesem Sommer aus?

E.M.: Die Position des Trainers hat oberste Priorität. Wir haben die ersten Gespräche mit möglichen Kandidaten bereits eine Woche nach dem letzten Spiel in Erding geführt. Wir wer-den in diesem Jahr, das ist unser aller oberstes Ziel, den Trainer in die Kader und Saisonpla-nung mit einbeziehen. Ich bin auch guter Din-ge das wir zeitnah einen neuen Coach präsen-tieren können.

Bei den Spielerverpflichtungen bist du ja zu-sammen mit einem neuen Coach und Mike Henkel gemeinsam verantwortlich. Du kennst aus Deiner aktiven Zeit und auch als Schieds-richter, letzte Saison ja noch in der Bayernliga, die Spieler aktiv auf dem Eis. Bekommt man dadurch einen besseren Blick auf mögliche Kandidaten oder liegt der Fokus als Unparteii-scher doch auf ganz anderen Dingen?

E.M.: Das ist schwierig, als Schiedsrichter wusste ich ja noch nicht das ich hier sportlicher Leiter werde und achte dann doch mehr auf das Spiel als solches. Ich habe aber auch in Kempten immer wieder die Spiele der ersten Mannschaft verfolgt. Da fällt einem schon oft mal einer auf der heraussticht. Ich bin ja auch sehr stark am deutschen Eishockey von der DEL bis hinunter in die Landesverbände inte-ressiert und da kennt man durchaus den ein oder anderen den wir da im Kopf haben.

Worauf dürfen sich die Fans in Kempten denn in der nächsten Saison freuen, was sind die Zie-le für das Team und auch für Dich persönlich?

E.M.: Wie auch im letzten Jahr wollen wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Mittelfristig wol-len wir uns im oberen Bereich der Bayernliga festsetzen und attraktiven Sport bieten, damit die Zuschauer Spaß am Kemptener Eishockey haben. Ich sehe persönlich im Umfeld und in der Mannschaft sehr viel Potential. Wenn Trainer und Spieler soweit verpflichtet sind möchte ich im Sommer einige Punkte angehen die ich als verbesserungswürdig sehe und Step für Step daran arbeiten.

Ervin vielen Dank für die offenen Worte, wir wünschen Dir viel Erfolg und immer ein glück-liches Händchen bei Deiner neuen Aufgabe.

13218 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München