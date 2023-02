ESC Kempten muss sich dem EHC KÃ¶nigsbrunn mit 1:3 geschlagen geben

Kempten. (PM ESC) Alles in die Waagschale geworfen, vollen Einsatz gezeigt, eine tolle Partie abgeliefert. Die Zuschauer und Offiziellen in der Kemptener ABW Arena...

Die Zuschauer und Offiziellen in der Kemptener ABW Arena waren sich nach den 60 Minuten gegen Königsbrunn einig. Sie hatten einen hochklassigen Auftritt ihrer Mannschaft gesehen. Auch vom Gästetrainer Robert Linke gab es ein Lob in der Pressekonferenz für einen starke Partie der Sharks. Einzig Punkte gab es dafür keine . Gründe dafür: Zum einen wurden viele gute Chancen nicht verwertet oder der starke Stefan Vajs im Gästetor rettete sein Team. Zum anderen: Die gnadenlose Effizienz des Königsbrunner Paradestücks, der ersten Reihe mit Marco Sternheimer, Tim Bullnheimer und Max Lukes. Wann immer die drei auf dem Eis waren strahlten sie Gefahr aus. Diese Reihe ist eingespielt, da sitzen Lauf und Passwege und mit ihrer Schnelligkeit stellen sie jeden Gegner vor Schwierigkeiten. So ist es nicht verwunderlich das Lukes alle drei Treffer auf Vorarbeit seiner Reihe erzielte. Während Kempten ein sehr gutes erstes Drittel spielte, aber versäumte in Führung zu gehen fälschte Lukes einen Schuss unmittelbar vor Drittelende zur Gästeführung ab.

Nach dem 0:2 in Minute 24 nahm Harry Waibel seine Auszeit um die Jungs wieder in die Spur zu bringen. Dies gelang auch und nach dem 1:2 Anschlusstreffer durch Max Schäffler keimte wieder Hoffnung auf im Lager der Allgäuer. Doch wie schon oft in dieser Saison fing man sich nur eine Minute danach das 1:3 ein, den Endstand.

Kempten gab im letzten Drittel nochmals ordentlich Gas, konnte das Ergebnis aber nicht mehr korrigieren. Alles in allem trotzdem ein starker Auftritt der Vorfreude auf die am Freitag beginnenden Playoffs macht. Eigentlich sieht es nach Erding als Viertelfinalgegner aus, da die Partie Schongau gegen Ulm aber wegen Problemen mit dem Eis abgebrochen werden musste ist nun alles noch offen. Theoretisch könnte Schongau mit einem hohen Sieg im Nachholspiel am Sonntag noch auf Platz eins klettern und dann würde es für die Sharks gegen die Mammuts gehen. Als bleibt es weiter spannend und heißt somit: Warten auf Sonntagabend.

Statistik:

ESC Kempten – EHC Königsbrunn 1:3 (0:1,1:2,0:0)

Tore:

0:1 Lukes (Sternheimer,Veisert)(20.),

0:2 Lukes (Bullnheimer,Sternheimer)(24.),

1:2 Schäffler (Seider,Grözinger)(31.),

1:3 Lukes (Bullnheimer,Sternheimer)(32.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 4

EHC Königsbrunn: 6

Beste Spieler:

ESC Kempten: Maximilian Schäffler

EHC Königsbrunn: Max Lukes

Zuschauer: 538

