ESC Kempten intensiviert die Nachwuchsarbeit

Kempten. (PM ESC) Einen ganz wichtigen Schritt nach vorne machen die Sharks mit dieser Entscheidung.

Der Nachwuchs ist die Basis für den ganzen Verein und wird schon seit Jahren mit viel Enthusiasmus und Engagement weiterentwickelt. Und da man in Kempten natürlich das Ziel hat immer wieder einheimische Talente an das Seniorenhockey heranzuführen und in die eigene erste Mannschaft zu integrieren ist dieser Schritt die logische und richtige Konsequenz.

In der abgelaufenen Saison hatte der Verteidiger bereits die U13 und U15 Teams der Little Sharks unter seinen Fittichen. Er hat dort super Arbeit geleistet und auch die jungen Cracks lieben ihren Coach. Limböck hat ein gutes Auge für Talente, kann gut mit den Nachwuchscracks umgehen und sie weiterentwickeln. Mit seiner Spielweise und seinem Einsatz ist er auch gleichzeitig ein großes Vorbild für den Nachwuchs.

Als hauptamtlicher Nachwuchstrainer ist er mitverantwortlich für alle Nachwuchsmannschaften des ESC. Gemeinsam mit den jeweiligen Coaches der einzelnen Altersstufen plant und steuert er die Trainings- und Spielaktivitäten, kümmert sich um Spielerzugänge, ist Ansprechpartner für Eltern und alles andere was im Nachwuchsbereich für eine erfolgreiche Arbeit notwendig ist. Mit seiner Verlängerung bei den Sharks als Spieler war für den Vorstand schnell klar, dass sie ihren Wunschkandidaten auf diesem Posten gefunden haben. Organisatorisch so aufgestellt werden alle Kinder und Jugendlichen der Region, die im Eishockey weiter kommen möchten, beim ESC Kempten zukünftig beste Voraussetzungen dafür finden.