ESC Kempten gewinnt das Torfestival beim TSV PeiÃŸenberg mit 5:9

Kempten. (PM ESC) Alles dabei was das Eishockeyherz begehrt war in der Partie der Kemptener am Sonntagabend in Peißenberg.

Viel Action, 14 Tore, reichlich Strafzeiten und 3 letztendlich klar verdiente Punkte auf der Habenseite der Allgäuer.

Angetrieben von einer zahlreich mitgereisten und lautstarken Fanschar zeigte sich Kempten von Beginn an hellwach und ging auch gleich in der zweiten Minute in Führung. Robert Lepine passte auf den völlig frei stehenden Brandon Harrogate der nur noch einzunetzen brauchte. Und auch am zweiten Treffer war der erneut starke Neuzugang beteiligt, als er die Scheibe mustergültig auf Lars Grözinger spielte der eiskalt einnetzte. Dies war der Beginn eines erneuten Galaabends der Nr. 93, wie bereits vor kurzem gegen Amberg gelangen Grözinger 4 Tore in einer Partie. Die Sharks hatten das Spiel eigentlich im Griff als Peißenberg den 1:2 Anschluss erzielte. Die Kemptener Bank monierte dabei vehement auf Abseits. Unglücklich dann auch der Ausgleich durch einen Schlenzer von rechts, der von Dejan Vogl noch abgefälscht wurde. Doch man spielte unbeirrt weiter nach vorne, zeigte sich zweikampfstark und torgefährlich. Zwei weitere Treffer durch Grözinger sowie einer durch Anton Zimmer sorgten für eine 2:5 Führung, die Miners konnten nur einen Treffer zum 3:5 nach zwei Dritteln erzielen.

Vogelwild wäre dann die richtige Überschrift für das letzte Drittel. In diesem stand das Schiedsrichtergespann endgültig im Vordergrund, gab es doch einige fragwürdige Entscheidungen auf beiden Seiten, vor allem die Hausherren fühlten sich ungerecht behandelt. Wobei 6 Strafminuten gegen die Miners und gleich 10 gegen Kempten in diesem Abschnitt ein anderes Bild abgeben. Hervorzuheben durchaus die Special Teams der Allgäuer, trotz insgesamt 20 Strafminuten kassierte man in Unterzahl kein Gegentor, und konnte im Gegenzug selbst bei 22 Strafminuten für Peißenberg gleich 4 mal mit einem Mann mehr auf dem Eis einen Treffer erzielen. Mit 6 Treffern war dieser Spielabschnitt auch der torreichste der Begegnung. Erneut Lars Grözinger, Anton Zimmer und Robert Lepine mit einem frech verwandelten Penalty trafen für den ESC, Harrogate, der den Torreigen eröffnet hatte setzte mit dem neunten Treffer kurz vor Spielende mit einem schönen Alleingang auch den Schlusspunkt unter eine sehenswerten Begegnung.

Kemptens Coach Carsten Gosdeck war in der abschließenden Pressekonferenz auch sehr zufrieden mit seiner Mannschaft, einziger Kritikpunkt für ihn waren die 5 Gegentore, die teilweise zu leicht fielen. Hieran will er mit seiner Mannschaft im Laufe der Woche arbeiten, stehen doch am nächsten Wochenende mit Miesbach und Waldkraiburg zwei dicke Brocken auf dem Spielplan.

Statistik:

TSV Peißenberg – ESC Kempten: 5:9 (2:2,1:3,2:4)

Tore:

0:1 Harrogate (Lepine,Zimmer)(2.),

0:2 Grözinger (Harrogate,Ochmann)(8.),

1:2 Degenstein (Hörndl,Fissekis)(9.),

2:2 Vogl (Bucher,Ebentheuer)(13.).

2:3 Grözinger (Zimmer,Ochmann)(28.).

2:4 Zimmer (Lepine)(30.),

2:5 Grözinger (Oppenberger,Seider)(36.),

3:5 Fissekis (37.),

3:6 Grözinger (Ochmann,Oppenberger)(41.),

3:7 Zimmer (Grözinger,Ochmann)(47.).

4:7 Willberger (Hörndl,Fissekis)(49.),

4:8 Lepine (Penalty)(52.),

5:8 Pawliczek (Maier)(54.),

5:9 Harrogate (Lepine,Zimmer)(59.).

Strafminuten:

TSV Peißenberg: 22

ESC Kempten: 20

Beste Spieler:

TSV Peißenberg: Manuel Singer

ESC Kempten: Lars Grözinger

Zuschauer: 294