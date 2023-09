ESC Kempten gewinnt beim HC PrÃ¤ttigau mit 6:3

Artikel anhören Kempten. (PM ESC) Erfolgreicher Sonntagsausflug könnte man das Spiel der Sharks überschrieben. Mit der besten Teamleistung in der Vorbereitung konnten die Allgäuer...

Kempten. (PM ESC) Erfolgreicher Sonntagsausflug könnte man das Spiel der Sharks überschrieben.

Mit der besten Teamleistung in der Vorbereitung konnten die Allgäuer bei durchaus starken Gastgebern einen klar verdienten Sieg einfahren.

Nach dem knappen Sieg gegen Sonthofen vom Freitag folgte am Sonntag Nachmittag schon gleich die nächste Gelegenheit sich weiter einzuspielen. In Grüsch wartete mit dem HC Prättigau/Herrschaft ein Schweizer Viertligist bei dem man bereits vor der letzten Saison getestet hatte.

Maximilian Schäffler und Timo Schirrmacher wurden geschont und Filip Kokoska sowie Louis Landerer fehlten erkrankt. Sven Curmann musste seine Reihen also neu sortieren, in der Vorbereitung aber kein Beinbruch.

Das Spiel begann flott und bereits in der dritten Minute konnten die Hausherren mit einem Nachschuss aus dem Zentrum die frühe Führung erzielen. Kempten brauchte einige Zeit um ins Spiel zu finden, den Hausherren merkte man den vierwöchigen Vorsprung in der Vorbereitung durchaus an, sie waren besser eingespielt. Eine fünfminütige Überzahl nutzte dann Jonas Mikulic zum Ausgleich, er schob die Scheibe aus dem Gewühl über die Linie. Eine schnelle Kombination brachte die Graubündener kurz vor Drittelende dann erneut in Führung. Deutlich überlegen dann die Sharks ab dem zweiten Drittel. Curmann schien in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben. Mit viel Tempo, Einsatz und Aggressivität schnürte man die Hausherren hinten ein. Ein erster Warnschuss der Pfostenkracher von Jakub Bitomsky kurz nach Drittelbeginn. Nach einem Traumpass von Nikolas Oppenberger machte es der Stürmer dann in Minute 25 besser und netzte zum Ausgleich ein. Besonders die erste Reihe mit Oppenberger, Bitomsky und Zelenka sprühte jetzt vor Spielfreude und kreierte Chance auf Chance. Völlig verdient dann die erstmalige Führung der Gäste durch Joonas Sillanpää in der 32. Minute. Erneut Bitomsky baute diese dann nur eine Minute später auf 2 Tore aus. Absolut verdient zu diesem Zeitpunkt. Prättigau nahm eine Auszeit um den Kemptener Offensivwirbel etwas einzubremsen. Dies gelang nur mäßig, trotzdem schafften es die Schweizer glücklich noch den Anschlusstreffer zu erzielen.

Clay Ellerbrock und Linus Voit mit ihren ersten Treffern der Saison schraubten das Ergebnis im letzten Drittel auf den verdienten 3:6 Endstand. Ebenfalls erstmals im Tor: Luca Mayer der ein richtig gutes Spiel und einige Top Chancen zunichte machte.

Sven Curmann war nach der Partie sehr zufrieden mit seinem Team: „ Wir waren ab der dritten Mitnute überlegen und haben gegen eine Mannschaft gewonnen die in dieser Form in der Bayernliga oben mitspielen würde.

Statistik:

HC Prättigau – ESC Kempten: 3:6 (2:11:3,0:2)

Tore:

1:0 Rossi (3.),

1:1 Mikulic ()(9.),

2:1 Däscher (Rousette)(20.),

2:2 Bitomsky (Oppenberger)(25.),

2:3 Sillanpää (Zelenka,Bitomsky)(32.),

2:4 Bitomsky (33.),

3:4 Rousette (Rossi,Enzler)(35.),

3:5 Ellerbrock (Spindler)(43.),

3:6 Voit (Rau,Oppenberger)(46.).

Strafminuten:

HC Prättigau: 9

ESC Kempten: 8

Zuschauer: 78

