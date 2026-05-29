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ESC Kempten gelingt eine hochkarätige Verpflichtung

29. Mai 20262 Mins read311
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Milan Pfalzer - © Flo Brunner
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Kempten. (PM ESC) Bereits im Frühjahr berichtete man beim ESC darüber, die legendäre Rückennummer 88 kehrt wieder zurück aufs Eis der Dewart Arena.

Da es der eigentliche Kandidat aber nicht durch die Fitnesstests geschafft hat, sorgte man nun schnell für höherklassigen Ersatz. Mit Milan Pfalzer wechselt eine Memminger Institution Illeraufwärts zu den Sharks. Seit der Jugend trug er nie ein anderes Trikot als das der Indians, mit dem Aufstieg in die DEL 2 folgt nun erstmals der Wechsel zu einem anderen Club. Er steht wie kaum ein anderer Spieler für Vereinstreue und Loyalität und so hofft man in Kempten natürlich einen langfristigen Toptransfer getätigt zu haben. Zumal er auch zukünftig mit Basti Flott Kucis einen ehemaligen Teamgefährten vom Hühnerberg an seiner Seite hat.

Schon lange kennt man sich und weiß die Qualitäten des 29jährigen zu schätzen. Er verfügt über große Erfahrung, feierte sowohl den Aufstieg aus der Bayernliga in die Oberliga, wie nun auch die Oberligameisterschaft und den damit verbundenen Sprung in die DEL 2. Er weiß wie Playoffs funktionieren und wird dem Team damit eine große Hilfe sein, in der kommenden Spielzeit erfolgreich zu sein. Ein Transfer auf den man stolz sein kann, ein Spieler von seiner Klasse steht durchaus auch bei vielen anderen Clubs auf dem Wunschzettel.

Sportvorstand Ervin Masek: „Einen eingefleischten Indian zu einem Shark zu machen schien eigentlich fast unmöglich. Milan darf man uneingeschränkt zu den Legenden des ECDC Memmingen zählen. Umso mehr freut es uns dass wir ihn von einem Wechsel nach Kempten überzeugen konnten. Bereits die ersten Gespräche liefen sehr positiv und beide Seiten hatten von Beginn an ein großes Interesse an einer Zusammenarbeit. Nach einer kurzen Bedenkzeit haben wir dann von ihm das positive Signal für seinen Wechsel zu uns bekommen.

Natürlich kennen wir ihn und seine Qualitäten bestens aus seiner Zeit in Memmingen. Mit seinem Profil bringt er genau die Eigenschaften mit, die wir für unseren Kader gesucht haben. Er ist ein enorm wichtiges Puzzlestück für unsere zukünftige Entwicklung und wird uns sportlich wie auch menschlich viel Freude bereiten.

Wir nehmen Milan mit offenen Armen bei uns auf und hoffen, seinem roten Indianerherz mit der Zeit auch ein wenig das Blau der Sharks hinzufügen zu können.“

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