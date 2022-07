ESC Kempten geht mit drei TorhÃ¼tern ins Rennen

Kempten. (PM ESC) Mit dem jungen Talent Jakob Nerb vom EV Füssen hatten die Sharks bereits den ersten Zugang auf dieser wichtigen Position vorgestellt....

Nun gibt es weitere erfreuliche Nachrichten zu vermelden. Mit Danny Schubert bleibt ein wichtiger Spieler an der Iller. Das Kemptener Eigengewächs steht seit 2018 wieder fest im Kader sowohl in der Landes-, als auch in der Bayernliga. Mit konstant guten Leistungen zeigt der inzwischen 31jährige das er sich zurecht auch in der stark besetzten Bayernliga mit Nationaltorhüterin Jenny Harß die Einsätze teilte. Gerade zu Ende der Aufstiegsrunde und in den Playoffs in Miesbach hielt er sein Team mit überragenden Paraden und mit seiner Ruhe immer wieder lange im Spiel. Nun geht die #29 in seine nächste Saison im Dress der Sharks, und wer Danny kennt weiß dass er dies hochmotiviert und durchtrainiert angehen wird.

Komplettiert wird die Abteilung zwischen den Pfosten durch den jungen David Blaschta. Mit gerade einmal 23 Jahren darf der Neuzugang vom HC Landsberg durchaus noch als hoffnungsvolles Nachwuchstalent gelten.

2017 zum ersten Mal in der Bayernliga eingesetzt spielte der gebürtige Kölner seitdem regelmäßig bei den Riverkings in der Bayernliga sowie der Oberliga Süd. Bei den Lechstädtern begann er 2011 auch seine Laufbahn in der U14 und wechselt nun erstmals zu einem anderen Verein. Unter den Fittichen von Markus Russler hat der in Zukunft mit der #1 auflaufende Blaschta jetzt also die Gelegenheit sich weiter zu entwickeln und ein stabiler Rückhalt zu werden.

Die Sharks wünschen ihren Goalies für die kommende Saison alles Gute und viel Erfolg.