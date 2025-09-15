ESC Kempten feiert einen gelungenen Saisonauftakt mit Fanfest

Kempten. (PM ESC) Auch wenn am Ende eine 2:5 Niederlage gegen den Top Oberligisten aus Memmingen stand, so war es doch rundum ein gelungener Tag fÃ¼r die Sharks.

Zum Fanfest auf dem Platz vor dem Eisstadion, welches jetzt nicht mehr ABW Arena heiÃŸt, sondern DEWART Arena, war eine groÃŸe Schar an Fans des Vereines erschienen, der Himmel zeigte sich pÃ¼nktlich von seiner besten Seite und verwÃ¶hnte alle Besucher mit Sonnenschein. Es wurden von den Kleinsten bist zu den GroÃŸen alle Mannschaften prÃ¤sentiert. Vor allem die Ladysharks wurden fÃ¼r den Gewinn der bayerischen Meisterschaft nochmals lautstark gefeiert. Die AllgÃ¤uer Band Losamol & Friends stellte ihren neuesten Song vor, den sie fÃ¼r die Sharks komponiert haben, dieser wird zukÃ¼nftig immer in der Arena zu hÃ¶ren sein.

Zum Abschluss des gelungenen Tages folgte das Highlight, der erste Test zuhause, und das gleich gegen die Memminger Indians, einen starken Oberligisten. 1067 Zuschauer kamen zu diesem Spiel, fÃ¼r die Vorbereitung eine beachtliche Kulisse. Memmingens Coach Daniel Huhn hatte Ã¼ber das Wochenende in seinem Kader rotiert, da die Indians gleich 3 Testspiele absolvierten, bevor es in der Oberliga jetzt mit der Vorrunde losgeht. Sven Curmann konnte in seinem ersten Test Ã¼ber 60 Minuten bis auf Tomas Gulda seinen kompletten Kader einsetzten, dazu kam Aaron Grillinger vom Kooperationspartner Sonthofen zum Einsatz. Kempten war im ersten Drittel sehr aktiv und ging auch frÃ¼h in FÃ¼hrung. Mit etwas GlÃ¼ck hÃ¤tte man diese sogar ausbauen kÃ¶nnen, aber es blieb beim knappen 1:0 nach 20 Minuten. Die GÃ¤ste drehten ab dem zweiten Abschnitt deutlich auf und Ã¼bernahmen die Initiative. Auch wenn einige der SchlÃ¼sselspieler pausierten waren die Klasse und das Tempo deutlich zu erkennen. Aber Kempten wehrte sich gut, und hielt das Drittel ausgeglichen, so dass auch nach 40 Minuten eine 2:1 FÃ¼hrung auf der Anzeigetafel stand. Huhn setzte dann im Schlussabschnitt auf seine zwei Topreihen, wÃ¤hrend bei Kempten sichtbar die KrÃ¤fte schwanden. Ein nicht zu bremsender Milan Pfalzer brauchte nicht einmal drei Minuten um mit einem Hattrick fÃ¼r den 2:5 Endstand zu sorgen. Trotz der Niederlage gab es auch viel positives in der frÃ¼hen Phase der Vorbereitung und Curmann wird mit seinen Jungs in den kommenden Wochen bis zum Saisonbeginn an den wichtigen Punkten arbeiten. Bereits am kommenden Freitag gibt es um 20.Â°Â° die nÃ¤chste Gelegenheit sich einzuspielen wenn der Bayernliga Aufsteiger aus Burgau zu Gast in Kempten ist.

Statistik:

ESC Kempten â€“ ECDC Memmingen 2:5 (1:0,1:1,0:4)

Tore:

1:0 Kokoska (Seider)(3.),

1:1 Krymskiy (Pfalzer)(22.),

2:1 Hlozek (LimbÃ¶ck)(32.),

2:2 Blake (Pfalzer)(48.),

2:3 Pfalzer (Homjakovs,Meier)(53.),

2:4 Pfalzer (Meier,Homjakovs)(54.),

2:5 Pfalzer (Homjakovs)(55.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 10

ECDC Memmingen: 4

Zuschauer: 1067