ESC Dresden: Neues PrÃ¤sidium und neuer Aufsichtsrat gewÃ¤hlt

Dresden. (PM ESC) Der Eissportclub Dresden e.V. hat ein neues Vereinspräsidium sowie einen neuen Aufsichtsrat gewählt.

Dabei wurde Präsident Bernd Nickel in seinem Amt bestätigt, bekommt aber einen neuen Vizepräsidenten und Schatzmeister.

Zum neuen Vizepräsidenten ist Thomas Wegner von den anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern gewählt worden. Neuer Schatzmeister des Stammvereins ist Michael Tempes.

Zusätzlich gibt es Veränderungen im Aufsichtsrat des ESCD.

Im Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden bestätigt wurde Rolf Franek, wie auch Ilja Kraft als Mitglied des Gremiums. Neu im Aufsichtsrat sind Kai Mielenz (kaufmännischer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor Elbe Flugzeugwerke GmbH), Thomas Richter (Geschäftsführer Infineon GmbH & Co. OHG in Dresden), Bianca Guber (juristische Referentin im Staatsministerium der Finanzen) und Dana Hennig (Kundenberaterin Apotheker- und Ärztebank).

Der Dank gilt den ausgeschiedenen Präsidiums- und Aufsichtsratsmitgliedern. Sven Engelmann war zuletzt Vizepräsident des Vereins und Lars Stohmann Schatzmeister. Aus dem Aufsichtsrat scheiden Patricia During, Harald Baumann-Hasske und René Vits aus.

Bernd Nickel, Präsident Eissportclub Dresden e.V.: „Ich möchte mich ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen unserer Mitglieder bedanken und nehme die Wiederwahl zum Präsidenten des Eissportclub Dresden e.V. sehr gern an. Meinen größten Dank möchte ich meinen Kollegen Sven Engelmann und Lars Stohmann aussprechen, mit denen ich in den vergangenen Jahren stets offen und vertrauensvoll zusammenarbeiten konnte. Gleichzeitig freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Thomas Wegner und Michael Tempes. Wir alle gemeinsam wollen den Verein stetig weiterentwickeln. Der ESCD ist eine Topadresse im deutschen Nachwuchseishockey und soll dies auch bleiben. Dafür werden wir im Präsidium, die Kollegen im Aufsichtsrat, alle Mitarbeiter und Mitglieder alles geben.“

Rolf Franek, Aufsichtsratsvorsitzender Eissportclub Dresden e.V.: „Ich danke den Mitgliedern für die erneute Berufung in den Aufsichtsrat und die Fortführung meiner Tätigkeit als Vorsitzender des Gremiums. Ich freue mich auf die kommenden Jahre der Zusammenarbeit mit meinen Aufsichtsratskollegen und möchte mich natürlich bei Patricia During, die in die Abteilungsleitung Nachwuchs wechselt, Harald Baumann-Hasske und René Vits für die Zusammenarbeit bedanken. Des Weiteren bedanke ich mich bei Michael Tempes, der vom Aufsichtsrat ins Präsidium wechselt.“

