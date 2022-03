ESC Darmstadt Dukes holen sich die Landesliga-Meisterschaft

Darmstadt. (PM EHV Hessen) Am vergangenen Wochenende trafen sich die vier bestplatzierten der Landesliga Hessen zum Final-Four-Turnier in Darmstadt. Im ersten Halbfinale standen sich...

Im ersten Halbfinale standen sich der EC Wallernhausen und Eintracht Frankfurt 2 gegenüber. Hier konnten sich die Pirates mit einem 8:6 über die Frankfurter die Final-Teilnahme sichern. Im zweiten Halbfinal-Spiel gewannen die Darmstadt Dukes mit 12:1 gegen die Ice Devils aus Bad Nauheim.

Am Sonntag standen sich zuerst die Ice Devils aus Bad Nauheim und die Eintracht Frankfurt 2 zum Spiel um Platz 3 gegenüber. Das Spiel bot Spannung bis zur letzten Minute, denn erst 52 Sekunden vor Schluss konnten die Ice Devils die Partie ausgleichen. Im anschließenden Penalty-Schießen behielten die Bad Nauheimer den kühleren Kopf und gewannen den dritten Platz.

Im Finale zwischen dem EC Wallernhausen und dem ESC Darmstadt zeichnete sich relativ schnell die Favoritenrolle ab, sodass die Dukes bereits mit 5:0 zum ersten Pausentee gingen. Am Ende stand ein 14:3 Sieg für den Gastgeber auf der Anzeigetafel und der damit verbundene Meister in der Landesliga Hessen stand fest. Herzlichen Glückwunsch an den ESC Darmstadt.

Im Anschluss der Final-Partie wurden die Pokale übergeben. Außerdem wurden die Ehrungen durch Ligenleiter Jobst Braun und Schiedsrichterobmann Steffen Amos durchgeführt. Die Fairplay-Wertung ging an den frisch gekürten Landesliga-Meister ESC Darmstadt. Zum besten Torhüter wurde Marcel Kempf vom EC Wallernhausen gewählt. Die Trophäe für den besten Verteidiger nahm Paul Cuntz vom ESC Darmstadt in Empfang. Den besten Stürmer der Liga stellt der EC Wallernhausen mit Mario Willkom. Die Unparteiischen, die die Spiele leiteten waren Günther Brack, Mike Brantzko, Matthias Lang und Dominik Schuster.

Ergebnisse Samstag, 26.03.2022 Halbfinale 1: EC Wallernhausen vs. Eintracht Frankfurt 2 8:6 Halbfinale 2: ESC Darmstadt vs. Ice Devils Bad Nauheim 12:1

Sonntag, 27.03.2022 Spiel um Platz 3: Ice Devils Bad Nauheim vs. Eintracht Frankfurt 2 – 7:6 n.P. Finale: EC Wallernhausen vs. ESC Darmstadt 3:14

Ehrungen:

Fairplay-Wertung 1. ESC Darmstadt 2. Ice Devils Bad Nauheim 3. EC Wallernhausen

Bester Torhüter 1. Marcel Kempf (EC Wallernhausen) 2. Eike Busch (ESC Darmstadt) 3. Lukas Wehrheim (Eintracht Frankfurt)

Bester Verteidiger 1. Paul Cuntz (ESC Darmstadt) 2. Volker Harmert (EC Wallernhausen) 3. Simon Platzer (EC Wallernhausen)

Bester Stürmer 1. Mario Willkom (EC Wallernhausen) 2. Daniel Maier (ESC Darmstadt) 3. Tim Hinkfuß (Ice Devils Bad Nauheim)

Schiedsrichter Final 4 – Günther Brack – Mike Brantzko – Matthias Lang – Dominik Schuster