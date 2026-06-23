Esbjerg verstärkt sich mit Ex-DEL Spieler Arturs Kulda

Esbjerg. (PM Esbjerg Energy) Arturs Kulda, der auch schon für Nürnberg und Krefeld in der DEL verteidigte, schließt sich zur neuen Saison Esbjerg Energy an.

Sportdirektor Philip Larsen, Esbjerg Energy: „Mit der Verpflichtung von Arturs gewinnen wir viel Erfahrung für unser Team; wir holen einen Spieler, der in der Welt des Eishockeys schon alles erlebt hat. Arturs ist ein großer, starker und defensiv ausgerichteter Verteidiger, der seine Rolle kennt und für Stabilität sowie Führungsqualitäten sorgen wird. Er ist ein Spieler, an dem sich unsere jungen Akteure orientieren können.

Insbesondere unsere beiden jungen lettischen Spieler werden täglich einen Mentor an ihrer Seite haben. Arturs ist äußerst professionell – was sein umfangreicher Lebenslauf eindrucksvoll belegt – und sein Ehrgeiz, für ein Team zu spielen, das Erfolg anstrebt und Spaß am Spiel hat, passt hervorragend zu unseren Ambitionen als Verein. Wir freuen uns darauf, Arturs in der kommenden Saison im gelben Trikot zu sehen.“

Arturs Kulda ist 37 Jahre alt und 188 cm groß. Er hat unter anderem in der lettischen Liga, den nordamerikanischen Ligen NHL und AHL, der russischen KHL sowie der deutschen DEL gespielt und Lettland bei acht Weltmeisterschaften vertreten.

„Ich habe viel Gutes über die Organisation von Energy und die Stadt Esbjerg gehört. Es ist eine gute Ausgangslage; ich möchte eine erfolgreiche Saison spielen und mit Esbjerg Erfolge feiern. Es wird eine spannende Zeit“, sagt Arturs Kulda.

„Ich habe zwar noch nicht viel von der dänischen Liga, der Metal Ligaen, gesehen, aber ich habe schon mit vielen dänischen Spielern zusammengespielt und bin auch auf internationaler Ebene oft auf die dänische Nationalmannschaft getroffen. Das Eishockey in Dänemark ist derzeit im Aufwind, und ich glaube, dass dies ein guter Ort ist, um meine Karriere fortzusetzen.“

15 NHL-Spiele, 308 Partien in der AHL, 396 Einsätze in der russischen KHL, 88 Spiele in der deutschen DEL sowie zahlreiche Playoff-Teilnahmen für sein Heimatland prägen den beeindruckenden Lebenslauf von Arturs Kulda, der ihn unter anderem in die USA, nach Kanada, Russland, Finnland, Österreich und China führte. Der großgewachsene Verteidiger wurde im damaligen Ostdeutschland (Leipzig) geboren, wuchs jedoch in seiner Heimat Lettland auf.

„Ich möchte meine große Erfahrung, eine zuverlässige Defensivarbeit, ein starkes Umschaltspiel sowie eine physische Präsenz einbringen, die es den gegnerischen Mannschaften schwer macht, gegen uns zu spielen. Das oberste Ziel ist der Gewinn der Meisterschaft“, fasst Arturs Kulda zusammen.

Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Lizenzierungsausschuss.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Arturs Kulda @ Elite Prospects

294 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro