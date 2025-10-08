Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Dänemark Esbjerg verpflichtet Goalie aus der Schweiz
DänemarkTransfermarkt GER

Esbjerg verpflichtet Goalie aus der Schweiz

8. Oktober 20251 Mins read61
Share
Share

Esbjerg. (PM Esbjerg Energy) Das Torwartteam von Esbjerg Energy ist komplett.

Dies ist auf die Verpflichtung des 24-jährigen Schweizer Torhüters Bryan Rüegger zurückzuführen, der sich ab sofort mit Nicolaj Henriksen im Esbjerg-Tor die Spielzeit teilen wird.

„Ich kenne ihn aus meiner Zeit in der Schweiz. Ich habe ihn eine Saison lang trainiert, als ich den HC Thurgau in der zweitbesten Schweizer Liga betreute. Und er ist ein Spieler, den ich mag“, sagt Cheftrainer Markus Åkerblom von Esbjerg Energy.

Der 184 cm große Schweizer absolvierte seine Hockeyausbildung beim EV Zug und spielte sowohl in der höchsten Schweizer Liga, der National League, als auch in der zweitbesten Liga, der Swiss League.

„Bryan Rüegger ist ein athletischer Torwart mit professioneller Einstellung und wurde während seiner gesamten Karriere gut ausgebildet. Er wurde sowohl von schwedischen als auch von Schweizer Trainern trainiert und wird eine Bereicherung für das Team sein“, sagt Markus Åkerblom.

Bryan Rüegger war in der höchsten Schweizer Liga als Ersatztorhüter im Einsatz und spielte viel in der zweitbesten Liga. Zuletzt spielte er für den HC Thurgau in der Swiss League und den HC Fribourg-Gottéron in der National League.

„Dass Bryan Rüegger einen anderen Stil als Nicolaj Henriksen haben sollte, spielte bei unseren Überlegungen keine Rolle. Seine Grösse war nicht wichtig. Viel wichtiger war, dass er gut ausgebildet, talentiert und körperlich fit ist“, so Åkerblom.

Der Vertrag bedarf der Genehmigung durch die Lizenzierungskommission.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

122
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Wayne Gretzky verwandelte einst die NHL in eine Millionen-Liga

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Düsseldorfer EGTransfermarkt GER

Warum die Düsseldorfer EG sich für ein Comeback von Sinan Akdağ entschieden hat

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG gibt bekannt, dass sie sich für...

By8. Oktober 2025
! +EHC Red Bull MünchenTransfermarkt GER

Neuer Goalie für Red Bull München

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat den kanadischen...

By8. Oktober 2025
Düsseldorfer EGTransfermarkt GER

DEG-Torwarttrio endlich komplett!

Düsseldorf. (PM DEG) Eine weitere gute Nachricht für die Düsseldorfer EG nach...

By6. Oktober 2025
ERC LechbruckTransfermarkt GER

Weiteres Talent für den ERC Lechbruck

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck freut sich, mit Luis Scheibenbogen ein...

By5. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten