Esbjerg verpflichtet Goalie aus der Schweiz

Esbjerg. (PM Esbjerg Energy) Das Torwartteam von Esbjerg Energy ist komplett.

Dies ist auf die Verpflichtung des 24-jährigen Schweizer Torhüters Bryan Rüegger zurückzuführen, der sich ab sofort mit Nicolaj Henriksen im Esbjerg-Tor die Spielzeit teilen wird.

„Ich kenne ihn aus meiner Zeit in der Schweiz. Ich habe ihn eine Saison lang trainiert, als ich den HC Thurgau in der zweitbesten Schweizer Liga betreute. Und er ist ein Spieler, den ich mag“, sagt Cheftrainer Markus Åkerblom von Esbjerg Energy.

Der 184 cm große Schweizer absolvierte seine Hockeyausbildung beim EV Zug und spielte sowohl in der höchsten Schweizer Liga, der National League, als auch in der zweitbesten Liga, der Swiss League.

„Bryan Rüegger ist ein athletischer Torwart mit professioneller Einstellung und wurde während seiner gesamten Karriere gut ausgebildet. Er wurde sowohl von schwedischen als auch von Schweizer Trainern trainiert und wird eine Bereicherung für das Team sein“, sagt Markus Åkerblom.

Bryan Rüegger war in der höchsten Schweizer Liga als Ersatztorhüter im Einsatz und spielte viel in der zweitbesten Liga. Zuletzt spielte er für den HC Thurgau in der Swiss League und den HC Fribourg-Gottéron in der National League.

„Dass Bryan Rüegger einen anderen Stil als Nicolaj Henriksen haben sollte, spielte bei unseren Überlegungen keine Rolle. Seine Grösse war nicht wichtig. Viel wichtiger war, dass er gut ausgebildet, talentiert und körperlich fit ist“, so Åkerblom.

Der Vertrag bedarf der Genehmigung durch die Lizenzierungskommission.

