„Es war Ã¼berragend bei der WM zu spielen“ – Verteidiger Sten Fischer von den Red Bull Hockey Juniors Salzburg im Interview

Salzburg. (JR) Sten Fischer ist ein Verteidiger des Jahrgangs 2003 und spielt vergangene Saison bei den Red Bull Hockey Juniors Salzburg in der Alps Hockey League.

Der 18- jährige Verteidiger hat im April diesen Jahres für Deutschland auch an der U 18-WM teilgenommen. Wir haben ihm ein paar Fragen zur abgelaufenen Saison und zu seiner Zukunft gestellt.

Eishockey-Magazin (EM) / Jörg Reich (JR): Hallo Sten, vielen Dank, dass wir Dir ein paar Fragen stellen dürfen!

Du hast Dir in der Saison 2020/2021 bei den Red Bull Hockey Juniors in der Alps Hockey League einen Stammplatz in der Verteidigung erarbeitet. Wie zufrieden warst Du mit der abgelaufenen Saison aus persönlicher Sicht?

Sten Fischer: Ich war sehr zufrieden. Ich selber hätte nicht damit gerechnet mir so schnell einen Stammplatz zu erarbeiten, trotzdem war ich sehr glücklich, dass ich diesen Schritt hab gehen dürfen.

E-M /J. R.: Es war deine erste Spielzeit bei den Erwachsenen. Wie groß war die Umstellung aus dem Nachwuchs- in den Herrenbereich?

Sten Fischer: Die Umstellung war sehr groß, vor allem in der Schnelligkeit und der Härte.

E-M /J. R.: Du warst einer der jüngsten Spieler in der Verteidigung und auch noch für die Nachwuchsteams U18 und U20 in Salzburg spielberechtigt. Wie kam es dazu, dass Du dann in das Team in der Alps Hockey League „hoch“ berufen wurdest?

Sten Fischer: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich denke ich habe mit meiner Spielweise auf mich aufmerksam gemacht. Die Trainer kannten mich ja schon ein bisschen länger und so ist das dann zustande gekommen.

E-M /J. R.: Du hast im Nachwuchs auch als Stürmer gespielt und wurdest zum Verteidiger umgeschult. Wie kam es dazu? Siehst Du dich inzwischen komplett als Verteidiger oder siehst Du dich als variabel einsetzbaren Spieler?

Sten Fischer: Als ich noch Stürmer gespielt habe, habe ich viele Defizite gesehen in meinem Spiel, die ich als Verteidiger kompensieren konnte. Jetzt sehe ich mich komplett als Verteidiger, dennoch wissen meine Trainer, dass ich Stürmer spielen könnte, weswegen sie mich dort auch spielen lassen, wenn es nötig ist.

E-M /J. R.: Du kamst aus dem Nachwuchs der Eisbären Berlin nach Salzburg. Gab es noch weitere Stationen im Nachwuchs bevor Du nach Berlin kamst oder hast Du bei den Eisbären mit Eishockey begonnen?

Sten Fischer: Nein es gab keine anderen Stationen, ich habe in Berlin angefangen Eishockey zu spielen.

E-M /J. R.: Wie würdest Du die Unterschiede der Nachwuchsarbeit bzw. der Voraussetzungen von deinen bisherigen Stationen wie bei den Eisbären und denen in Salzburg beschreiben? Was sind die großen Vorteile der Nachwuchsausbildung in Salzburg?

Sten Fischer: Die größten Unterschiede sind die Ausbildung und die Persönlichkeitsentwicklung. Denn bei den Red Bulls will man nicht nur, dass du ein guter Eishockeyspieler wirst, sondern auch ein guter Mensch. Dort wird sehr professionell gearbeitet, in jedem Bereich, ob es um Schule geht, ums Essen und vieles mehr. Die Betreuung der Spieler ist das Wichtigste, denn hier fühlst du dich nie allein und hast immer einen Ansprechpartner in allen Belangen.

Im Sport Bereich gibt es glaube ich nichts, was die Akademie übertreffen kann. Die Voraussetzungen hier sind unglaublich und es fehlt einem nichts, dazu hast du immer professionelle Hilfe, wenn du sie benötigst.

E-M /J. R.: Wo siehst Du deine persönlichen Stärken im Spiel und in welchen Bereichen kannst Du Dich vor allem noch verbessern? Wie würdest Du Dich als Spieler so beschreiben?

Sten Fischer: Ich denke zu meinen Stärken zählt das Spiel mit der Scheibe. Ich mag es sehr, wenn ich die Kontrolle darüber habe, was auf dem Eis passiert. Ich denke auch meine Ruhe an der Scheibe ist ziemlich gut. Ich kann und muss mich in der defensiven Zone im Spiel ohne Scheibe verbessern. Das sind die größten Bausteine, die ich in dieser Saison versuche zu meistern und zu verbessern.

E-M /J. R.: Welche Liga ist in ferner Zukunft dein Ziel, wie weit denkst Du kannst Du im Eishockey kommen?

Sten Fischer: Natürlich das große Ziel ist und wird immer die NHL sein. Dennoch will ich auch hier in der ICEHL oder DEL spielen.

E-M /J. R.: Die Saison 2021/2022 steht kurz bevor. In welchem Team und in welchem Club bzw. Liga wirst Du nächste Saison spielen?

Sten Fischer: Ich werde bei den Red Bull Juniors in der Alps Hockey League spielen, vielleicht gelingt mir dennoch das ein oder andere Spiel bei den Profis.

E-M /J. R.: Du hast in der vergangenen Saison auch bei der U18 Weltmeisterschaft für Deutschland gespielt. Wie war das für dich und wie würdest Du die Leistungsstärke der Deutschen Mannschaft des Jahrgangs 2003 im Vergleich zu anderen Nationen einstufen?

Sten Fischer: Es war überragend bei der WM zu spielen, um mich mit den besten der Welt zu messen. Es hat mir auch echt sehr viel geholfen. Im Vergleich zu den anderen Nationen merkt man natürlich einen Unterschied im Spiel, vor allem in jeder Art von Technik. Dennoch, den Willen und die Leidenschaft wird man uns Deutschen niemals nehmen können.

E-M /J. R.: Welche Rolle hattest Du im Deutschen Team? Warst Du zufrieden mit deiner persönlichen Leistung bei der WM?

Sten Fischer: Ich hatte die Rolle als Team Leader. Aber selber war ich nicht sehr zufrieden, denn persönlich hätte es für mich besser laufen können.

E-M /J. R.: Wie siehst Du die Nachwuchsentwicklung in Deutschland allgemein als junger Spieler. Hast Du das Gefühl, Deutschland kann in Zukunft mit den großen Nationen mithalten oder denkst Du, dass der Abstand zu den Topnationen immer noch sehr groß ist und sich das in Zukunft auch nicht ändern wird?

Sten Fischer: Ich denke, dass die Nachwuchsentwicklung in die richtige Richtung geht, um mit den ‚Großen’ mitzuhalten. Es wird aber dennoch sehr schwer, das zu schaffen und dort hinzukommen.

E-M /J. R.: Sten, vielen Dank für das Interview!

Sten Fischer: Kein Problem, gerne doch!