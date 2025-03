„Es war glÃ¼cklich fÃ¼r uns!â€œ Mannheim mit Overtime-Sieg, KÃ¶ln fegt Bremerhaven 5:0 aus eigener Halle: „Es ist egal, wie das jetzt ausgegangen ist“

Bonn. (PM MagentaSport) Was für ein Auftakt im Viertelfinale mit bisher zwei denkwürdigen Spielen zum Auftakt am Sonntagnachmittag.

Die Adler Mannheim legen in der Serie gegen EHC Red Bull München vor – dank eines Treffers von Tom Kühnhackl in der Overtime: „Wenn du so eine Serie gegen München hast, das hat schon fast Finalcharakter“, lobte der Siegtorschütze die Intensität. Marc Michaelis blieb nüchtern: „Es war glücklich für uns. “

Dicke Überraschung durch die Haie: Wesentlich deutlicher wurde es zwischen den Pinguins Bremerhaven und den Kölner Haien. 5:0 setzte sich die Jalonen-Elf durch. „Es war ein wirklich hartes Spiel. Das Ergebnis lässt es wie ein einfaches Spiel aussehen. Aber es war bei Weitem kein einfaches Spiel. Wir haben wie ein Team gespielt. Wir haben uns vor der Serie genau darüber unterhalten. Das haben wir heute gemacht. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Genau so wollen wir spielen, genau so wollen wir uns in den Playoffs zeigen, wie ein Team“, erklärte ein starker Goalie Julius Hudacek. Mo Müller mahnt trotz 5:0: „Es ist nur ein Spiel. Es ist egal, wie das jetzt ausgegangen ist.“

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der beiden ersten Viertelfinal-Paarungen am Sonntag übersendet durch MagentaSport. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Dienstag. Ab 18.45 Uhr setzen die Nürnberg Ice Tigers ihre Serie gegen Hauptrundengewinner ERC Ingolstadt fort.

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Kölner Haie 0:5

Das war deutlich! Bereits das letzte Spiel in der Hauptrunde gegen Bremerhaven gewannen die Haie 4:1 in Köln. Diesmal wurde es noch einen Tick deutlicher. Besonders in den letzten beiden Dritteln zeigten sich die Kölner mit jeweils 2 Toren hocheffizient. Weiter geht es in der Serie am Dienstag, ab 19.15 Uhr.

Ziga Jeglic, Spieler Bremerhaven: „Die Special Teams waren der Schlüssel heute. Sie haben im Powerplay getroffen, wir konnten das nicht. Wir hatten einige gute Szenen, im 5 gegen 5. Wir haben ein ordentliches Spiel gespielt. Es ist eine Best-Of-7-Serie. Wir freuen uns auf die nächsten Spiele.“

Fabian Herrmann, Spieler Bremerhaven: „Es ist ein bisschen frustrierend. Aber, mein Gott, was spielt das für eine Rolle? Jeder, der gedacht hat, wir gewinnen die Serie 4:0: Aufwachen! So ist es nicht. Wir haben das erste Spiel verloren. Mund abwischen, weitermachen!“

Moritz Müller, Spieler Köln: „Wir haben über 60 Minuten weitergespielt. Der Start war so ein bisschen ein Abtasten, da hatte Bremerhaven auch viel vom Spiel. Wir haben alle fürs Team gespielt, uns in die Schüsse reingeworfen, sehr kompakt gespielt, hatten gute Special Teams, Unterzahl/Überzahl. Aber es ist nur ein Spiel. Es ist egal, wie das jetzt ausgegangen ist. Am Ende ist es nur ein Sieg. Wir müssen weitermachen.“

Julius Hudacek, Torhüter Köln: „Es war ein wirklich hartes Spiel. Das Ergebnis lässt es wie ein einfaches Spiel aussehen. Aber es war bei Weitem kein einfaches Spiel. Bremerhaven hat sehr aggressiv angefangen. Wir hatten heute ein perfektes PK (penalty killing, d. Red.). Sie hatten viele PPs (Powerplays, d. Red.), viele Chancen, viele Schüsse. Wir haben wie ein Team gespielt. Wir haben uns vor der Serie genau darüber unterhalten. Das haben wir heute gemacht. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Genau so wollen wir spielen, genau so wollen wir uns in den Playoffs zeigen, wie ein Team.“

Adler Mannheim – EHC Red Bull München 2:1

Die Adler legen in der Serie vor! Zwei Minuten vor Ende der Overtime entschied Tom Kühnhackl das Spiel zugunsten der Mannheimer. Die Münchener glichen im 2. Drittel zwischenzeitlich aus und haben jetzt noch sechs Spiele, um die Serie zu ihren Gunsten zu biegen und ins Halbfinale einzuziehen.

Marc Michaelis, Spieler Mannheim: „Das ist Playoff-Eishockey. Schüsse zum Tor, Rebounds. Ich glaube, München hatte in den ersten 2 Minuten so einen ähnlichen: Abgefälscht. So Dinger gehen rein. Es war glücklich für uns. “

Tom Kühnhackl, Mannheimer Siegtorschütze zu seinem Treffer: „Luki (Lukas Kälble, d. Red.) hat die Scheibe aufs Tor gebracht. Dann der Zweikampf von Plachti (Matthias Plachta, d. Red.), der den Schläger weggenommen hat. Die Scheibe ist irgendwie zu mir gekommen. Dann hab ich 2-3 Mal hingehalten und dann war sie zum Glück drin.“

…zum Spiel: „Wenn du so eine Serie gegen München hast, das hat schon fast Finalcharakter. Von daher müssen wir jedes Spiel Vollgas geben. Das ist uns heute nicht gelungen. Aber wir haben zum Glück den Sieg eingefahren und das ist in den Playoffs das Einzige, was zählt.“

Adler Mannheim – EHC Red Bull München (1. Playoff Viertelfinale 16.03.2025)

