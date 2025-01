Es tut sich was im Kader der Sharks

Kempten. (PM ESC) Lange Wochen liegen hinter dem ESC in denen man mit vielen Ausfällen zu kämpfen hatte.

Immer wieder wechselnde Reihen machten es Sven Curmann schwer Konstanz in seine Mannschaft zu bringen. Trotzdem wurde in jedem Spiel gefightet und alles gegeben. Die Verantwortlichen an der Iller haben die Situation genau beobachtet und im Hintergrund auf dem Spielermarkt sondiert ob es denn sinnvolle Möglichkeiten für eine Nachverpflichtung gibt.

Starbulls Rosenheim nach Düsseldorf wo er bis zuletzt in der U20 in der DNL spielte. Zeitgleich bekam er in der letzten und aktuellen Saison bereits über 40 Einsätze bei den Moskitos Essen in der Oberliga Nord, bringt also schon Erfahrung im Seniorenbereich mit ins Allgäu.

Der sportliche Leiter Ervin Masek zum Transfer der neuen Nummer 41: „Unser Ziel ist es nach wie vor die direkte Qualifikation für die Playoffs zu erreichen. Aufgrund der vielen Ausfälle, die wir in der Saison bis jetzt verkraften müssen, haben wir uns dazu entschieden uns im Sturm nochmal zu verstärken. Wir wollen uns damit auch in der Breite besser aufstellen. Wir freuen uns, dass sich Johannes trotz vieler Angebote die er aus der Bayernliga hatte, für den ESC Kempten entschieden hat. Sollte mit den Passformalitäten alles glatt gehen wird er bereits am Freitag beim Spiel in Waldkraiburg im Kader stehen.“

Und auch aus dem Krankenlager gibt es erste leichte Entwarnung: Mit Filip Kokoska, Tomas Kulhanek und Nikolai Streif sind gleich alle drei schmerzlich vermisste Spieler in dieser Woche wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Ob, und wer bereits am Wochenende wieder im Kader stehen kann wird das Trainerteam gemeinsam mit der medizinischen Abteilung kurzfristig entscheiden. Durchaus positive Nachrichten, die genau zur rechten Zeit kommen, muss man doch am Freitagabend um 19.00 beim Tabellenzweiten in Waldkraiburg antreten. Die Löwen befinden sich aktuell in bestechender Form, und haben mit Jakub Sramek, Nico Vogl und Daniel Hora gleich drei Stürmer unter den besten sieben Scorern der Bayernliga. Geballt Offensivpower also die das Team von Sven Curmann erwartet.

Und auch der Sonntagsgegner Geretsried zeigt sich aktuell in bester Torlaune, allein in den letzten beiden Spielen in Miesbach und gegen Klostersee erzielte man beachtliche 17 Treffer. Es wird also beim ersten Heimspiel des Jahres in der ABW Arena vor allem auf eine gute Defensivleistung ankommen, möchte man den aktuell vierten Tabellenplatz verteidigen.

