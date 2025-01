Es „müllert“ ab sofort wieder in Krefeld! Warum die Pinguine sich für die Verpflichtungen von Marcel Müller und Yushiroh Hirano entschieden haben

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben sich für den Saisonendspurt in der DEL 2 verstärkt.

Der 634-fache DEL-Spieler Marcel Müller wechselt von den Straubing Tigers zurück an die Westparkstraße. Müller trug bereits mit Unterbrechungen dreimal das Trikot des KEV und absolvierte insgesamt 183 Spiele für die Seidenstädter. Dabei erzielte er 88 Tore und 125 Vorlagen in der DEL und DEL 2. Der Stürmer wird am Dienstag in Krefeld erwartet und steht der Presse erstmalig bei der Pressekonferenz am Donnerstag zur Verfügung.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „Marcel Müller ist ein bekanntes Gesicht in Krefeld und kennt den Club genauso gut, wie wir ihn und seine Fähigkeiten. Er war mit seiner Rolle und Spielzeit in Straubing nicht zufrieden. Deshalb war es für uns eine spannende Option, ihn zurückzuholen. Wir sind überzeugt, dass sowohl wir als auch Marcel davon profitieren werden, wenn er bei uns wieder in einer Rolle spielen kann, die besser zu ihm passt. Wir freuen uns, dass wir Marcel erneut an die Westparkstraße holen konnten, und sind sicher, dass er uns in vielen Bereichen weiterhelfen wird.“

Thomas Popiesch, Cheftrainer: „Wir haben einen Spieler gesucht, der unseren Kader nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ verstärkt und mit seinem Profil in unsere Mannschaft passt. Marcel Müller ist ein herausragender deutscher Spieler, der all diese Eigenschaften und mehr erfüllt. Wir freuen uns, ihn wieder im Team zu haben.“

Marcel Müller: „Ich freue mich, wieder in Krefeld zu sein, und kann es kaum erwarten, mit den Jungs aufs Eis zu gehen. Ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung in der entscheidenden Saisonphase den Pinguinen helfen kann, unser gemeinsames Ziel zu erreichen. Das wird kein Selbstläufer – wir müssen hart arbeiten, um uns gegen die starke Konkurrenz in der DEL 2 durchzusetzen. Dafür werde ich alles geben und danke dem Club für das Vertrauen!“

Müller begann seine Nachwuchskarriere bei den Eisbären Juniors und den Jungadlern Mannheim. Sein DEL-Debüt gab der damals 17-Jährige in der Saison 2005/06 für die Eisbären Berlin. Bei den Kölner Haien entwickelte sich der 1,93 Meter große Stürmer zu einem Top-Spieler in der DEL, wodurch die Toronto Maple Leafs auf ihn aufmerksam wurden. In der Saison 2011/12 nahmen sie ihn als ungedrafteten Rookie unter Vertrag. Neben drei Einsätzen im Trikot der Leafs in der NHL absolvierte der gebürtige Berliner in zwei Spielzeiten in Nordamerika 139 Spiele für das Farmteam Toronto Marlies. Nach einem kurzen Intermezzo in Schweden kehrte der Linksschütze nach Deutschland zurück und wechselte 2014 erstmals zu den Pinguinen. Zuletzt spielte Müller in der ersten DEL 2-Saison der Pinguine 2022/23 im KEV-Trikot. Mit 84 Punkten in 62 Spielen sicherte er sich damals den Topscorer-Titel der DEL 2.

Yushiroh Hirano wechselt vom HC Innsbruck aus der ICEHL an die Westparkstraße

Die Krefeld Pinguine können die zweite Spielerverpflichtung in dieser Woche vermelden.

Der Japaner Yushiroh Hirano wechselt vom HC Innsbruck aus der ICEHL an die Westparkstraße. Auf der Vita das 29-jährigen Stürmers stehen unter anderem 53 Einsätze in der AHL für die Wilkes-Barre/Scranton Penguins, Abbotsford Canucks und Utica Comets sowie 236 Einsätze in der ECHL für die Wheeling Nailers, Cincinnati Cyclones und Adirondack Thunder. Hirano wird voraussichtlich am Donnerstag während der Pressekonferenz der Pinguine persönlich vorgestellt.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „Unser Ziel war es durch Yushiroh Hirano unseren Kader für die anstrengenden Wochen, die uns bevorstehen, breiter aufzustellen. Yushiroh nimmt die fünfte Ausländerposition ein und sorgt dafür, dass wir auch auf der Importstelle eine Absicherung haben und im Zweifelsfall auch auf einen Ausfall reagieren können. Dadurch verschaffen wir unseren Coaches auch einen wichtigen Handlungsspielraum. Yushiroh ist Rechtsschütze, hat einen gefährlichen Schuss und einen guten Torriecher. Wir freuen uns darauf ihn bei uns im Einsatz zu sehen.“

Yushiroh Hirano: „Ich freue mich darüber, dass ich mich den Krefeld Pinguinen in einer wichtigen Phase der Saison anschließen darf. Ich werde alles dafür geben, den Club bis zum Ende der Hauptrunde und in den Playoffs zu unterstützen. Ich kann kaum erwarten in Krefeld anzukommen und meine Mitspieler sowie die Krefelder Fans kennenzulernen!“

Hirano ist japanischer Nationalspieler und stammt aus Tomakomai, Japan. Bereits im Juniorenalter zog es den Rechtsschützen nach Schweden, wo er in der Saison 2014/15 in Tingsryd in der höchsten Junioren-Spielklasse und sogar in der dritten schwedischen Senioren-Liga HockeyEttan auflief. Im Jahr darauf sammelte Hirano erste Erfahrung in den Vereinigten Staaten für die Youngstown Phantoms in der USHL. Nach einer kurzen Rückkehr in die Asia League zu den Tohoku Free Blades, war Hirano von 2018 bis zur letzten Saison dauerhaft in der AHL und ECHL im Einsatz. In dieser Saison kam der Japaner beim Tabellenletzten der ICEHL auf 25 Punkte in 36 Spielen.

