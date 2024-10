Es lÃ¤uft noch nicht: ESC Kempten verliert beim TSV PeiÃŸenberg mit 5:2

Kempten. (PM ESC) Die Sharks mussten auch weiterhin auf Daniel Rau und Nikolas Oppenberger verzichten, bei Peißenberg stand das Top Sturmduo Murphy und Pastachak...

Kempten. (PM ESC) Die Sharks mussten auch weiterhin auf Daniel Rau und Nikolas Oppenberger verzichten, bei Peißenberg stand das Top Sturmduo Murphy und Pastachak nicht im Aufgebot.

Die Allgäuer starteten mit Tempo in die Partie, offensiv aktiv, aber erneut fing man sich einen schnellen Treffer ein. Mit einem frühen Konter und dem ersten Torschuss gingen die Miners schon in der zweiten Minute in Führung. Kempten zeigte sich unbeeindruckt und mit viel Offensivdrang. Gute Chancen wurden herausgespielt aber nicht verwertet. Peißenberg zeigte wie es besser geht, erneut mit einer zwei auf eins Überzahlsituation erzielten sie das 2:0. Kempten weiter die spielbestimmende Mannschaft aber ohne Fortune im Abschluss.

Auch Abschnitt zwei sah engagierte Kemptener, die Sharks waren die aktivere Mannschaft, aber auch die allerbesten Chancen wurden liegengelassen. Peißenberg verlegte sich aus einer guten Defensive heraus aufs Kontern. Bis zur Minute 34 dauerte es dann brachte Filip Kokoska sein Team endlich aufs Scorebord. Doch nur drei Minuten später stand ein Angreifer der Miners völlig frei im Slot und hatte kein Problem die Führung wieder auf zwei Tore auszubauen. Überhaupt stand bei allen drei Treffern der Hausherren ein Angreifer völlig blank. Die Zuordnung in der Defensive der Sharks passte da noch nicht optimal.

Im letzten Drittel die Partie dann, auch aufgrund einiger Strafzeiten auf beiden Seiten, recht ausgeglichen. Dies änderte nicht viel am Ablauf. Peißenberg besser in der Chancenverwertung, mit zwei weiteren Treffern erhöhten sie auf 5:1, Kempten bemüht aber glücklos. Lediglich Linus Voit konnte den starken Korbinian Sertl im Miners Gehäuse noch bezwingen. Mit einem ordentlichen Hammer an den Innenpfosten ließ er Sertl keine Chance.

Bereits am Sonntag in Ulm haben die Mannen von Sven Curmann die nächste Gelegenheit an den Problemstellen zu arbeiten. Beim Heimspiel vor zwei Wochen hatte dies ja schon recht ordentlich geklappt.

Statistik:

TSV Peißenberg: – ESC Kempten 5:2 (2:0,1:1,2:1)

Tore:

1:0 Degenstein (Vogl)(2.),

2:0 Degenstein (Vogl)(16.),

2:1 Kokoska (Voit,Streif)(34.),

3:1 Ondertoglu (Hörndl)(37.),

4:1 Vogl (Ebentheuer)(45.),

5:1 Schmid (Lidl)(55.),

5:2 Voit (Mitchell,Kröber)(57.).

Strafminuten:

TSV Peißenberg: 10

ESC Kempten: 12

Zuschauer: 369