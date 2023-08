Es kann los gehen: Der DEL2 Spielplan steht

Artikel anhören Neuss. (PM DEL2) Langersehnter Spielplan veröffentlicht: Nachdem die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) die Spielplangestaltung live via Facebook und YouTube ausgestrahlt hat,...

Artikel anhören Artikel anhören

Neuss. (PM DEL2) Langersehnter Spielplan veröffentlicht: Nachdem die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) die Spielplangestaltung live via Facebook und YouTube ausgestrahlt hat, steht nun der offizielle Spielplan für die Saison 2023/2024 fest.

Bei den Clubs kam es aufgrund von Hallenverfügbarkeiten zu wenigen Anpassungen. So wurden bei neun Paarungen, davon ein Heimspieltausch, Terminverlegungen vorgenommen.

Am 15. September wird die neue Saison offiziell eingeläutet. An 52 Spieltagen kämpfen die Teams um wichtige Punkte, um am Ende die bestmögliche Position zu erreichen. Die Hauptrunde endet mit dem 52. Spieltag am 3. März 2024. Die nachfolgenden Endrunden beginnen mit den Pre-Playoffs am 6. März. Für diese Qualifikationsrunde sind die Clubs auf den Plätzen sieben bis zehn der Hauptrunde qualifiziert. Der Siebte der Hauptrunde trifft auf den Zehnten und der Achte auf den Neunten. Die Viertelfinalserien und Playdown-Runden starten am 13. März. Der Meister-Nachfolger der Ravensburg Towerstars ist spätestens am 26. April gefunden. Eins steht bereits jetzt schon fest: Die Eishockeyfans können sich auf eine spannende und mitreißende Saison freuen.

>>> Zum Spielplan

Termine der Endrunden im Überblick

Pre-Playoffs

06.03. / 08.03. / 10.03.

Playoffs

Viertelfinale: 13.03. / 15.03. / 17.03. / 19.03. / 22.03. / 24.03. / 26.03.

Halbfinale: 28.03. / 30.04. / 01.04. / 03.04 / 05.04. / 07.04. / 09.04.

Finale: 12.04. / 14.04. / 16.04. / 19.04. / 21.04. / 23.04. / 26.04.

Playdowns

1. Runde: 13.03. / 15.03. / 17.03. / 19.03. / 22.03. / 24.03. / 26.03.

2. Runde: 28.03. / 30.04. / 01.04. / 03.04 / 05.04. / 07.04. / 09.04.

2625 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten