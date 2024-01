„Es ist nicht selbstverstÃ¤ndlich, dass ein Spieler seiner QualitÃ¤t sich in unserer aktuellen Situation dazu entscheidet, uns im Saisonendspurt helfen zu wollen“ – Roosters bestÃ¤tigen Verpflichtung von Nick Ritchie

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten mit sofortiger Wirkung den Stürmer Nick Ritchie. Der 28-jährige Kanadier spielte bis zur...

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten mit sofortiger Wirkung den Stürmer Nick Ritchie.

Der 28-jährige Kanadier spielte bis zur vergangenen Saison in der NHL und wechselte im Laufe der aktuellen Spielzeit zu Oulun Kärpät nach Finnland. Beim aktuellen Tabellensechsten der finnischen Liiga wurde sein Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, sodass sich für die Sauerländer die Möglichkeit bot, den körperlich robusten Linksschützen unter Vertrag zu nehmen.

Ritchie wurde 2014 im NHL-Draft an zehnter Stelle von den Anaheim Ducks ausgewählt und absolvierte für Anaheim, Boston, Toronto, Arizona und Calgary in insgesamt acht Spielzeiten in der NHL 519 Spiele und kam dabei auf 195 Punkte (90 Tore und 105 Assists). Ritchie erreichte mit seinen Teams sechs Mal die Playoffs.

Axel Müffeler, der gemeinsam mit Headcoach Doug Shedden aktuell für die Kaderplanung der Roosters verantwortlich ist, freut sich über die Verstärkung im Abstiegskampf: „Nicks physische Präsenz rund ums Tor und seine Erfahrung aus über 500 NHL-Spielen sollen uns dabei helfen, den Klassenerhalt zu sichern. Uns ist bewusst, dass eine späte Verpflichtung sicherlich immer auch mit einem Risiko verbunden ist, aber unsere Mannschaft ist charakterlich gefestigt und wird ihm die Integration sehr einfach machen. Wir werden alles dafür tun, dass sich Nick schnell zurechtfindet und dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“

Sein neuer Headcoach konnte sich dank seiner Beziehungen nach Nordamerika ein genaues Bild seines neuen Stürmers verschaffen: „Ich habe mit vielen seiner Coaches gesprochen und bin mir sicher, dass Nick mit seiner Kombination aus Physis und Scoring-Fähigkeiten unserem Spiel eine Dimension verleiht, die uns bisher ein wenig gefehlt hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Spieler seiner Qualität sich in unserer aktuellen Situation dazu entscheidet, uns im Saisonendspurt helfen zu wollen“, erklärt Shedden.

Ritchie selbst freut sich auf die Herausforderung: „Das Team hat gezeigt, dass es kämpfen kann, das gefällt mir. Ich will dabei helfen, dass wir uns letztlich dafür belohnen können. Ich freue mich darauf, dass es in jedem Spiel um alles geht“, sagt Ritchie, der seit dem heutigen Montag in der Waldstadt ist und morgen das erste Mal mit seinen neuen Teamkollegen aufs Eis gehen wird.

Ritchie wird für die Roosters mit der Rückennummer 37 auflaufen und ist bereits für die Partie am kommenden Freitag in Bremerhaven spielberechtigt.