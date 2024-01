„Es ist immer unser Ziel, einen festen Stamm an deutschen Nationalspielern in unseren Reihen zu haben“ – EisbÃ¤ren binden deutsche Nationalspieler

Artikel anhören Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können die Vertragsverlängerungen mit zwei deutschen Nationalstürmern bekannt geben. Die Berliner haben die Arbeitspapiere mit den...

Artikel anhören Artikel anhören

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können die Vertragsverlängerungen mit zwei deutschen Nationalstürmern bekannt geben.

Die Berliner haben die Arbeitspapiere mit den Angreifern Leo Pföderl und Manuel Wiederer jeweils um eine weitere Saison verlängert. Pföderl und Wiederer werden somit auch in der nächsten Spielzeit 2024/25 für den Hauptstadtclub auf Torejagd gehen.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Wir sind sehr glücklich über die Vertragsverlängerungen mit Leo Pföderl und Manuel Wiederer. Sie stärken unseren Angriff sehr und sind überaus wichtig für unseren Kader. Es ist immer unser Ziel, einen festen Stamm an deutschen Nationalspielern in unseren Reihen zu haben. Leo und Manuel sind bereits seit mehreren Jahren wichtige Bestandteile unserer Mannschaft und tragende Säulen unseres Offensivspiels. Sie gehören nicht grundlos zu unseren Führungspersönlichkeiten.“

Leo Pföderl kam 2019 aus Nürnberg nach Berlin und gewann mit den Eisbären zwei Deutsche Meisterschaften. In seiner Laufbahn kommt Pföderl bisher auf insgesamt 591 DEL-Spiele, in denen er 216 Treffer und 201 Assists verbuchte. 218 dieser Partien bestritt er für den Hauptstadtclub. Für Berlin sammelte er bislang 190 Scorerpunkte (90 Tore, 100 Assists). Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann der 30-Jährige die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2018. Zudem vertrat er die deutschen Farben bei bisher drei Weltmeisterschaften.

„Ich bin sehr froh, weiterhin für die Eisbären aufzulaufen. Der Club, die Fans und die Stadt – ich freue mich auf die kommende Zeit“, erklärt Leo Pföderl.

„Die Eisbären gehören zu den größten und erfolgreichsten Clubs Deutschlands. Ich bin sehr glücklich und stolz darüber, weiterhin für Berlin zu spielen“, kommentiert Manuel Wiederer die Vertragsverlängerung.

Wiederer, der von den San Jose Sharks gedraftet wurde, spielt aktuell seine dritte Saison für die Eisbären Berlin. Der gebürtige Deggendorfer debütierte in der Spielzeit 2014/15 für Straubing in der Deutschen Eishockey Liga und wechselte in der Folge nach Nordamerika. Für San Joses Farmteam spielte er drei Saisons in der AHL und fungierte dort in seiner letzten Spielzeit als Assistant Captain. Bislang kommt der 27-Jährige für die Eisbären auf 141 Spiele in der PENNY DEL. In diesen Partien sammelte der Rechtsschütze 21 Tore und ebenso viele Assists. In seiner ersten Saison in der Hauptstadt wurde Wiederer direkt Deutscher Meister. Für Deutschland bestritt der Stürmer zwei Weltmeisterschaften und feierte mit der Nationalmannschaft im letzten Jahr den Gewinn der Vizeweltmeisterschaft.