„Es ist eine groÃŸe Ehre fÃ¼r mich, weiterhin fÃ¼r meinen Heimatverein spielen zu kÃ¶nnen“ – Christian Billich trÃ¤gt weiterhin das Trikot des EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 37-jährigen Christian Billich können die Wölfe-Verantwortlichen eine weitere Vertragsverlängerung aus dem Kader der abgelaufenen Saison präsentieren.

Seit Jahren ist er eine feste Größe im Freiburger Eishockey – und keiner stand häufiger für die Wölfe auf dem Eis als das Eigengewächs. Seine Wurzeln liegen im Nachwuchsbereich an der Ensisheimerstraße, wo er das Eishockeyspielen erlernte und 2005/06 erstmals Profi-Luft schnupperte. Mit wenigen Ausnahmen blieb der gebürtige Freiburger seinem Heimatverein über all die Jahre hinweg treu und wird es auch in der kommenden Spielzeit tun.

So bringt es der Angreifer inzwischen auf beeindruckende 764 Pflichtspiele im Trikot des EHC Freiburg – ein Vereinsrekord, den er mit jeder Partie weiter ausbaut. Auch in der kommenden Saison wird er für die Breisgauer auflaufen und seine eindrucksvolle Karriere fortsetzen. In der vergangenen Spielzeit trug er in 30 Begegnungen zum Playoff-Einzug des Rudels bei und erzielte dabei zehn Scorerpunkte.

Sportdirektor Peter Salmik: „Chris steht wie kaum ein Zweiter für Kontinuität, Einsatzbereitschaft und Vereinstreue. Seine sportliche Qualität und langjährige Erfahrung machen ihn weiterhin zu einem essenziellen Bestandteil unseres Kaders. Wir sind froh, dass wir auch in der kommenden Saison auf ihn zählen dürfen.“

Christian Billich über seine Vertragsverlängerung: „Es ist eine große Ehre für mich, weiterhin für meinen Heimatverein spielen zu können. Ich bin überzeugt, dass wir in der Zukunft noch mehr erreichen werden und ich bin bereit, mich weiterhin mit aller Kraft für den Erfolg unseres Vereins einzusetzen.“

