„Es ist ein klares Statement zum Standort“ – Jordan Knackstedt geht fÃ¼r die EislÃ¶wen weiter auf Torejagd

Dresden. (PM Eislöwen) Der Topscorer der vergangenen beiden Spielzeiten bleibt: Die Dresdner Eislöwen können weiterhin auf die Dienste von Jordan Knackstedt setzen. Der Deutsch-Kanadier...

Dresden. (PM Eislöwen) Der Topscorer der vergangenen beiden Spielzeiten bleibt: Die Dresdner Eislöwen können weiterhin auf die Dienste von Jordan Knackstedt setzen.

Der Deutsch-Kanadier ist am Samstag in Dresden gelandet und stand zum offiziellen Trainingsauftakt am Montag mit der Mannschaft auf dem Eis. Auch Knackstedt ist dem Club finanziell entgegengekommen.

Der Stürmer geht in seine dritte Spielzeit in Dresden. In den bisher 118 Spielen für die Blau-Weißen kommt der 31-Jährige auf 49 Tore und 121 Torvorlagen. Damit belegt er nach nur zwei Jahren bereits Rang acht in der ewigen Bestenliste der Dresdner.

Rico Rossi, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Es ist großartig, dass Jordan weiter für die Eislöwen auflaufen wird. Er ist für mich einer, wenn nicht der beste Spieler der Liga. Ich freue mich mit ihm und der Mannschaft jetzt auch wieder loslegen zu können.“

Marco Stichnoth, Sportlicher Berater Dresdner Eislöwen: „Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr was die Vertragsverhandlungen betrifft. Wir sind Jordan sehr dankbar, dass er uns sehr entgegengekommen ist. Er hat viel Verständnis für die Situation und den Club gezeigt. Es ist ein klares Statement zum Standort.“