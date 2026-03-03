Es hört nicht auf …. Mitch Reinke und Lean Bergmann fallen bei den Eisbären verletzt aus

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin bleiben weiter vom Verletzungspech verfolgt. Verteidiger Mitch Reinke und Stürmer Lean Bergmann verletzten sich jeweils vergangenen Sonntag in der Partie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Reinke zog sich eine Oberkörperverletzung zu. Bergmann laboriert an einer Unterkörperverletzung. Cheftrainer Serge Aubin muss auf unbestimmte Zeit auf die beiden Spieler verzichten.

Reinke spielt seine zweite Saison in Berlin und absolvierte in der aktuellen DEL-Spielzeit insgesamt 44 Partien für den Hauptstadtclub. In diesen Spielen sammelte er vier Treffer und 16 Assists. Insgesamt kommt der US-Amerikaner auf 66 Partien und 32 Scorerpunkte (fünf Tore, 27 Vorlagen) in der Deutschen Eishockey Liga. In der letzten Saison gewann der Rechtsschütze mit den Eisbären die Deutsche Meisterschaft.

Bergmann absolviert seine dritte Saison beim Hauptstadtclub und wurde mit den Berlinern bereits zweimal Deutscher Meister. In der laufenden Spielzeit lief der Angreifer in 46 DEL-Partien für die Eisbären auf, in denen er drei Treffer erzielte und 14 Vorlagen gab. Insgesamt kommt der Stürmer auf 135 DEL-Spiele im Eisbären-Trikot. In diesen Partien sammelte er 53 Scorerpunkte (22 Tore, 31 Assists).

Neben Reinke und Bergmann fehlt auch Torhüter Jake Hildebrand verletzungsbedingt noch mehrere Wochen. Zudem können die beiden Stürmer Blaine Byron und Patrick Khodorenko in der gesamten restlichen Saison nicht mehr spielen.

Um für die verbleibende Saison auf der Torwartposition breiter aufgestellt zu sein, haben die Berliner Nachwuchsspieler Niclas Wolter aus der DNL-Mannschaft der Eisbären Juniors lizenziert.

Darüber hinaus haben die Eisbären Berlin den Vertrag mit Angreifer Matej Leden aufgelöst. Aus disziplinarischen Gründen gehört der Stürmer mit sofortiger Wirkung nicht mehr zum Kader des amtierenden Deutschen Meisters.