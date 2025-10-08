Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Ratinger Ice Aliens

„Es hat einiges an Überzeugungsarbeit gebraucht“ – Ratinger Ice Aliens verpflichten neuen Importstürmer

8. Oktober 20251 Mins read23
Stanislav Vrhel - © Ratinger Ice Aliens
Ratingen. (PM Ice ALiens) Die frei gewordene Importstelle im Sturm besetzen die Ratinger Ice Aliens mit dem tschechischen Stürmer Stanislav Vrhel.

Der 22-jährige Linksschütze kommt von den Pirati Chomutov aus der Czechia2-Liga, ist 190 cm groß, wiegt 93 kg und spielt zukünftig mit der Trikotnummer 28 für die Ice Aliens. Der ehemalige U-17/U-18 und U-20 Nationalspieler spielte in der Tschechei größtenteils in der Czechia2-Liga, sowie auch in

Cheftrainer Frank Gentges freut sich über den Neuzugang: „Ich bin sehr froh, dass wir die entstandene Kaderlücke so kurzfristig schließen konnten. Es hat einiges an Überzeugungsarbeit gebraucht, um Stanislav nach Ratingen zu lotsen. Stanislav ist ein noch junger Stürmer, der uns aber entsprechend helfen wird. Er ist vom Typ in allen Bereichen ein komplett anderer Spieler als Johansson. Vom ersten Eindruck her passt er sehr gut in unser Team.“

