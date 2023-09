„Es gibt nichts, wirklich gar nichts, was wir hier positiv reden mÃ¼ssen“ – Indiskutable Leistung der Ice Dragons

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat die Generalprobe zur neuen Oberligasaison gründlich in den Sand gesetzt. Beim Mitkonkurrenten Füchse Duisburg...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat die Generalprobe zur neuen Oberligasaison gründlich in den Sand gesetzt.

Beim Mitkonkurrenten Füchse Duisburg setzte es eine 0:9 (0:3/0:2/0:4)-Niederlage für die Ice Dragons. Obwohl die Spielanteile ausgeglichen waren und die Schussstatistik sogar für die Ostwestfalen sprach, war das Ergebnis auch in dieser Höhe völlig verdient für die Gastgeber. Während Herford, das in Duisburg ohne Rustams Begovs, Jonas Gerstung, Killian Hutt und Andre Gerartz spielte, in der Offensive harmlos agierte, bekam die Defensive des HEV die gefährlichen Angriffe der Füchse überhaupt nicht in den Griff.

In den ersten 10 Minuten erlebten die Zuschauer in der Pre Zero Rheinlandhalle ein ausgeglichenes Spiel, doch mit dem ersten Treffer in der 13. Minute durch Jeremiah Addison in Überzahl nahm das Unheil seinen Lauf. Keine 60 Sekunden später erhöhte Michael Fomin auf 2:0 und als Geoffrey Kitt in Unterzahl zum 3:0 traf (15.), war die Begegnung vorentschieden. Auch eine 5 auf 3-Situation zum Ende des ersten Spielabschnittes brachte keine Ergebniskorrektur für die Herforder ein.

Im zweiten Drittel versuchten die Ice Dragons irgendwie in das Spiel hineinzufinden, doch nachdem auch eine 5-Minuten-Überzahlsituation ungenutzt blieb, sollten wieder die Gastgeber für Treffer sorgen. Zunächst erhöhte Dominik Piskor in der 33. Minute auf 4:0, nur 30 Sekunden später folgte das 5:0 durch Maurice Becker, womit ein letztes Mal die Seiten gewechselt wurden.

Im Schlussabschnitt zeigte Duisburg dann, wie man Überzahlsituationen nutzt. Nacheinander trafen Lennart Schmitz (44.), Cornelius Krämer (48.) und Geoffrey Kitt (53.) im 5 auf 4 und bewiesen eine äußerst effiziente Vorgehensweise bei den sich bietenden Torgelegenheiten. Schließlich setzte Maurice Becker mit dem 9:0 den Schlusspunkt in der 58. Minute.

„Es gibt nichts, wirklich gar nichts, was wir hier positiv reden müssen. Es ist eine Vorstellung, die wir zu dem Zeitpunkt nicht brauchen“, so ein sichtlich verärgerter Chefcoach Milan Vanek im Anschluss an das Spiel.

Nachdem die Generalprobe für die Oberliga komplett von den Ice Dragons verhauen wurde, ist für den Saisonstart am kommenden Freitag gegen Leipzig förmlich eine Leistungsexplosion in allen Mannschaftsteilen erforderlich, wenn man etwas gegen diesen starken Gegner vor den heimischen Fans ausrichten will. „Wir werden in dieser Woche sehr viele Gespräche mit den Spielern nach dem desolaten Auftritt in Duisburg führen. Es muss jetzt in den Köpfen drin sein, dass wir vom Trainings- in den Wettkampfrhythmus umschalten. Es zählt ab sofort keine Schönspielerei, sondern einzig und allein, dass wir in der Offensive und Defensive effektiv werden und dass die Ergebnisse stimmen“, gab auch der Sportliche Leiter Sven Johannhardt einen Ausblick auf die anstehende Trainingswoche im Hinblick auf die schwierigen Spiele zum Saisonauftakt zuhause gegen Leipzig und bei den Hannover Scorpions.

Tore:

1:0 12:11 Jeremiah Addison (Rasmus Lundh Hahnebeck / Geoffrey Kitt) PP1

2:0 13:03 Michael Fomin (Julius Bauermeister)

3:0 14:00 Geoffrey Kitt (Eric Stephan / Dominik Piskor) SH1

4:0 32:10 Dominik Piskor (Julius Addison / Geoffrey Kitt)

5:0 32:47 Maurice Becker (Lennat Schmitz / Eric Stephan)

6:0 43:01 Lennart Schmitz (Manuel Neumann / Valentin Pfeifer) PP1

7:0 47:20 Cornelius Krämer (Manuel Neumann) PP1

8:0 52:22 Geoffrey Kitt (Manuel Neumann / Cornelius Krämer) PP1

9:0 57:21 Maurice Becker (Dominiuk Piskor / Julius Bauermeister)

Strafen:

Duisburg 10 Minuten + 5 Minuten Leonardo Stroh

Herford 8 Minuten

Zuschauer:

405

