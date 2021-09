Es geht wieder los in Rostock

Rostock. (PM Piranhas) Am Sonntag, den 26.09.2021 starten die Piranhas in die Hauptrunde der Oberliga Nord. Vierzehn Teams bilden das Teilnehmerfeld in der Saison...

Rostock. (PM Piranhas) Am Sonntag, den 26.09.2021 starten die Piranhas in die Hauptrunde der Oberliga Nord. Vierzehn Teams bilden das Teilnehmerfeld in der Saison 2021/ 22. Wieder dabei sind die ESC Wohnbau Moskitos Essen. Am Freitag wird es zum ersten Mal ein Saisoneröffnungsspiel in der Liga geben. Es findet in Hannover statt. Das erste Spiel bestreiten die Hannover Indians und die Crocodiles Hamburg. Am Sonntag starten dann auch ( fast ) alle anderen Teams. Auf Grund von Coronafällen im Team müssen die Hannover Scorpions noch pausieren. Insgesamt werden die Rostocker 52 Spiele bestreiten. Gleich das erste Spiel bedeutet eine der längsten Auswärtsfahrten und eine schwere Aufgabe für das Team. Um 15.00 Uhr treten sie gegen die Tilburg Trappers an. Die Niederländer sind seit 2015/ 16 Teilnehmer am Spielbetrieb der OLN und waren drei Mal Deutscher Oberligameister. Die Bilanz der Aufeinandertreffen: 18 Spiele – nur ein Sieg für die Piranhas. Trainer Christopher Stanley nutzte diese Woche noch einmal, um die Vorbereitungsspiele auszuwerten und Fehler zu analysieren. Ganz verzichten müssen die Rostocker Eishockeyfans auf ihren Lieblingssport nicht. Am Freitag, um 20.00 Uhr starten die Rostocker Freibeuter nach anderthalb Jahren Spielpause ebenfalls in ihre neue Saison. Gegner des Freundschaftsspieles sind die Hamburg Crocodiles 1b. Anbully ist um 20.00 Uhr. 264 Nach den ersten Spielen befinden sich die Krefeld Pinguine schon wieder im "Krisenmodus". In welcher Tabellenregion beenden die Pinguine nach sechzig Spielen die Hauptrunde in der DEL? Direkt in den Playoffs, Platz sechs oder sogar höher Pre-Playoffs (7 - 10) Platz 11 - 13 Sie landen auf einem der beiden letzten (Abstiegs)plätze (Platz 14 und 15)