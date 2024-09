Es geht wieder los! Eispiraten heiÃŸ auf Saisonstart in der DEL2 – StÃ¼rmer Tim Lutz: „Sind extrem heiÃŸ auf die neue Saison“

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Es knistert an allen Ecken und Enden, die Vorfreude wächst ins Unermessliche: Am morgigen Freitag steht der Saisonstart in der DEL2...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Es knistert an allen Ecken und Enden, die Vorfreude wächst ins Unermessliche: Am morgigen Freitag steht der Saisonstart in der DEL2 und somit das erste Pflichtspiel für die Eispiraten seit April 2024 an.

Die Crimmitschauer starten zum ersten Spieltag gleich mit einer Partie im heimischen Sahnpark gegen die Ravensburg Towerstars (13.09.2024 – 19.30 Uhr). Am Sonntag steht dann das erste Duell mit dem EC Bad Nauheim im Colonel-Knight-Stadion an (15.09.2024 – 18.30 Uhr).

Vorfreude auf den Saisonstart – Blick auf das Personal

Man könnte meinen, die vergangene Saison der Eispiraten Crimmitschau ist nichts mehr als Schall und Rauch. Die historisch beste Spielzeit der Clubgeschichte wirkt indes aber weiter nach: Rekord-Zuschauerzahlen beim öffentlichen Training und bei den Testspielen im Sahnpark, zahlreiche Auswärtsfahrer in Plzen und Leipzig und ein großer Run auf die Tickets für den morgigen Home Opener sind die besten Indizien für ein entfachtes Feuer am Standort, welches noch immer brennt.

Die Mannschaft der Eispiraten selbst kommt aus einer gut vierwöchigen Vorbereitung, sieht sich nach drei Siegen aus insgesamt fünf Testspielen gut gerüstet. Auch wenn Jussi Tuores mit Blick auf das Personal zuletzt immer wieder rotieren musste. Christian Schneider, Ole Olleff und Denis Shevyrin kehren nach ihren Erkältungen allesamt zurück. Ebenso wie Alex Vladelchtchikov, der am vergangenen Wochenende noch mit Bremerhaven in der Champions Hockey League im Einsatz war. Nach Rücksprache mit den Pinguins können die Crimmitschauer am Freitag definitiv auch auf Marat Khaidarov bauen, bezüglich weiterer Förderlizenzspieler stehen beide Clubs zudem weiter eng im Austausch.

Doch es gibt auch schlechte Neuigkeiten zu verkünden: Neben Thomas Reichel, der wegen einer Oberkörperverletzung noch eine Weile aussetzen muss, verletzte sich auch Verteidiger Mirko Sacher in dieser Trainingswoche. Seine Unterkörperverletzung zwingt ihn wahrscheinlich zu einer rund vierwöchigen Zwangspause.

Ravensburg gastiert zum Home Opener im Sahnpark

Die Ravensburg Towerstars gastieren am morgigen als erstes DEL2-Team in der Saison 2024/25 im Kunsteisstadion Crimmitschau (13.09.2024 – 19.30 Uhr). Dabei erwarten die Eispiraten um Cheftrainer Jussi Tuores eine der stärksten Mannschaften der Liga sowie einen unangenehmen und aggressiven Gegner.

Nach einer durchwachsenen Vorsaison, die mit dem Aus im Viertelfinale der Playoffs endete, haben die Towerstars um ihren neuen Trainer Bohuslav Subr, der bereits erfolgreich bei den Löwen Frankfurt und den Kassel Huskies arbeitete, einiges umgekrempelt. Besonders in der Offensive sollen mit Mathew Santos, Adam Payerl und Erik Karlsson drei neue Importspieler für mehr Durchschlagskraft sorgen. Ein Wiedersehen gibt es allerdings mit den ehemaligen Eispiraten Robbie Czarnik, der mit 292 Punkten mittlerweile der zweitbeste Scorer der Towerstars-Geschichte ist, sowie mit Torhüter Ilya Sharipov, der in der Saison 2022/23 bei den Crimmitschauern zwischen den Pfosten stand.

In der vergangenen Spielzeit trafen beide Teams während der Hauptrunde vier Mal aufeinander. Drei Mal behielten dabei die Westsachsen die Oberhand – zwei Mal im heimischen Sahnpark (5:4 nach Overtime und 6:2) und einmal in der Ravensburger CHG-Arena (4:2). Lediglich eine knappe 1:2-Niederlage musste das Team von Jussi Tuores auf fremden Eis hinnehmen.

Erstes Auswärtsspiel im Colonel-Knight-Stadion

Am zweiten Spieltag steht für die Eispiraten auch gleich die erste Auswärtsfahrt an. Der Mannschaftsbus wird am Sonntag (15.09.2024) gen Bad Nauheim rolle, wo um 18.30 Uhr der erste Puck fällt. Nach einer unglaublich starken Spielzeit 2022/23 hatten die Kurstädter in der vergangenen Serie mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen und mussten bis zum Schluss um den Einzug in die Pre-Playoffs fighten – auch hier war bereits im Viertelfinale Schluss.

Die Nauheimer wollen nun eine Reaktion zeigen und haben mit dem Cheftrainer Adam Mitchell und seinem Assistenten Marc Vorderbrüggen ein neues Duo hinter der Bande, welches ab sofort die sportlichen Geschicke leitet. Mit großen Vorschusslorbeeren konnten die Roten Teufel Defender Bode Wilde, einem NHL-Draftpick von 2018, nach Hessen lotsen. Mit Taylor Vause, der noch immer mit den Folgen einer Kreuzbandverletzung zu kämpfen hat, Jordan Hickmott und Tim Coffman verlängerten drei Leistungsträger, Parker Bowls kommt mit der Empfehlung von 31 Toren und 25 Vorlagen beim EHC Freiburg ins Colonel-Knight-Stadion und soll dort nun für Furore sorgen.

Das sagt Tim Lutz vor dem Wochenende

Tickets für Heimspiel gegen Ravensburg sichern

Tickets für das Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars sind weiterhin online unter www.etix.com sowie am Spieltag direkt an der Abendkasse erhältlich. Das Spiel gegen die Baden-Württemberger wird selbstverständlich live im kostenpflichtigen Stream auf Sportdeutschland.TV übertragen. Zudem wird es einen Liveticker auf der Fanseite etconline.de geben.