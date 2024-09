Es geht wieder los beim TEV Miesbach – Erstes Heimspiel gegen die Tölzer Löwen

Miesbach. (PM TEV) Endlich hat die eishockeyfreie Zeit in Miesbach ein Ende und am Freitagabend gastieren die Tölzer Löwen im Miesbacher Eisstadion. Bereits ab...

Bereits ab 17 Uhr lädt der TEV zusammen mit Stadionwirt Leo Hanke zur Saisoneröffnungsfeier ein und um ca. 17.45 Uhr wird die diesjährige Mannschaft vorgestellt. Auch wird es eine Tombola geben bei der man für 2€ ein Los erwerben und tolle Preise gewinnen kann.

Zudem können bereits vorbestellte Dauerkarten am Freitag an der Abendkasse abholt, aber auch bestellt werden. Der TEV ist kurz davor die 100.te Dauerkarte für die neue Saison zu verkaufen und überraschte jüngst den 50.ten Käufer mit einem Besuch und der Übergabe der Dauerkarte, sowie einem Trikot der abgelaufenen Saison.

Zum Sportlichen. Mit den Tölzer Löwen gastiert am Freitag einer der großen Rivalen der Vergangenheit an Schlierach. Die Isarstädter haben sich im Sommer mit Sandro Schönberger und Dominik Daxlberger stark verstärkt. Außerdem kamen zuletzt Torwart Christopher Kolarz von Red Bull München, sowie Tobias Hilger und Marco Bosecker vom EHC Klostersee per Förderlizenz zum Einsatz für die Löwen. Mit Jack Olmstead wurde zudem ein dritter Kontigentspieler zur Probe geholt, der gleich gegen die Starbulls Rosenheim doppelt traf und somit den Löwen den Sieg über den Zweitligisten bescherte. Ein Wiedersehen gibt es mit Niko Fissekis. Der sympathische Angreifer trug lange Zeit das TEV Trikot und traf zuletzt bei der Niederlage gegen die Kitzbühler Adler ebenfalls zweimal. Die beiden weiteren Testspiele gegen Bad Nauheim und die Zeller Eisbären verlor die Mannschaft von Trainer Axel Kammerer jeweils sehr knapp und die Löwen präsentierten sich bisher sehr stark in Vorbereitung und dürften heuer ein Kandidat für die vorderen Plätze in Oberliga Süd sein.

Ebenfalls viel tun wird sich beim TEV am Kader im Vergleich zur 8:2 Niederlage in Sterzing. Fehlte in Südtirol noch der halbe Kader, so ist man am Freitag zur Saisoneröffnung nahezu komplett. Drei Ausfälle muss Trainer Zdenek Travnicek dennoch verkraften. So fehlt Johannes Bacher vorerst verletztungsbedingt und Patrick Asselin und Felix Feuerreiter sind beide beruflich verhindert.

Zum zweiten Test am Wochenende kehrt Felix Feuerreiter dann aber zurück, wenn der TEV um 18 Uhr zu Gast am Kobelhang in Füssen ist. Dort erwartet den TEV eine junge, spielstarke Mannschaft die in der Vorsaison bis zum Schluss um die Pre-Playoffs in der Oberliga kämpfte. Die Füssener müssten mit Marco Deubler und Max Bleicher zwei schwere Abgänge verkraften, wobei der erst 17-jährige Bleicher die Chance bekommt sich in Nordamerikaner zu beweisen, nachdem er eine sehr starke erste Saison in der Oberliga absolviert hatte. Diese Abgänge sollen die beiden Rückkehrer Ondrej Zelenka und Nikita Naumann füllen. Mit Bauer Naudecker und Philippe Bureau-Blais verfügten die Füssener im Vorjahr schon über zwei sehr starke Kontigentspieler und in diesem Jahr neu zu diesem Duo dazu kommt der US-Amerikaner Billy Jerry. Zwei Testspiele und ein Vorbereitungsturnier absolvierten die Allgäuer bisher. So verlor man gegen den SC Riessersee und den ESV Kaufbeuern die beiden Testspiele. Den Zetka Cup in Pfronten gewann der EVF allerdings nach Siegen über den Gastgeber und im Finale gegen den ESC Kempten.

Für die Mannschaft von Zdenek Travnicek warten nach zwei guten Trainingswochen also zwei schwere Tests, die vermutlich eine erste Standortbestimmung seien dürften.