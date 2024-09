Es geht wieder los bei den Eisadlern

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund starten am Wochenende mit den ersten beiden Vorbereitungsspielen in die Saison. Dabei geht es am Samstag 14.09.2024 in...

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund starten am Wochenende mit den ersten beiden Vorbereitungsspielen in die Saison.

Dabei geht es am Samstag 14.09.2024 in den hohen Norden. Ab 20.15 Uhr werden die Eisadler von den Crocodiles Hamburg aus der Regionalliga Nord gefordert. Die Crocos waren lange Jahre in der Oberliga Nord, gingen dann (aus finanziellen Gründen) in die Verbandsliga Nord. Dort wurden sie Meister und stiegen nun in die Regionalliga Nord auf. Die Hamburger feiern am Samstag Saisoneröffnung und setzen in Sachen Kader u.a. auf 3 finnische Neuzugänge.

Am Sonntag 15.09.2024 empfangen die Eisadler dann im heimischen Eissportzentrum Westfalen an der Strobelallee die Unis Flyers Heerenveen. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Für die Mannschaft aus den Niederlanden war in der BeNe League in der letzten Saison im Viertelfinale Schluss, aber die Pokalrunde wurde als Pokalsieger beendet. Die Mannschaft ist kanadisch holländisch geprägt und wird den Eisadlern sicherlich alles abverlangen.

Die Eisadler freuen sich nach einigen Trainingseinheiten in Hamm und den ersten Einheiten auf Dortmunder Eis darauf, dass es endlich los geht. EAD Coach Ralf Hoja und der sportliche Leiter Matthias Potthoff haben inzwischen den kompletten Kader zusammen, denn auch Brody Dale ist wieder in Dortmund angekommen.

Die bisherigen Trainingseindrücke sind gut und so äußert sich Matthias Potthoff zu den ersten beiden Spielen in der Vorbereitung: „Die Eindrücke der ersten Trainingseinheiten sind positiv. Die Jungs sind alle fit aus der Sommerpause gekommen und ziehen beim anspruchsvollen Programm von Ralf mit. Es gilt, die Fitnessgrundlagen für die Saison zu legen. Die Neuzugänge scheinen bereits gut integriert, aber natürlich gilt es auf dem Eis weiter an den Abstimmungen zu pfeilen. Wir stehen noch am Beginn der Vorbereitung, freuen uns auf das fertige Eis in Dortmund und sind gespannt, wie die Mannschaft die ersten Eindrücke in den Spielen umsetzen kann.

Mit den Crocodiles am Samstag zum Start erwartet uns eine aufstrebende Mannschaft, die sich ihren Platz in der Regionalliga Nord erkämpfen wird. Wir sind auf das sportliche Aufeinandertreffen gespannt, auch wenn Ergebnisse zunächst zweitrangig sind.

Mit den Unis Flyers Heerenveen am Sonntag treffen wir auf einen spielstarken höherklassigen Gegner, der uns alles abverlangen wird. Wir gehen sicherlich als Außenseiter in dieses Spiel, freuen uns aber über jeden Zuschauer, der uns bei diesem Kampf unterstützen wird.“

Die Fans der Eisadler sind im übrigen schon „heiss“ auf die neue Saison, denn zum Spiel nach Hamburg reisen die Fans extra mit einem eigenen Fanbus an.

Zum Spiel am Sonntag gibt es dann auch weiterhin Dauerkarten zu erwerben. Die Dauerkarte gilt für alle 10 Heimspiele der Hauptrunde plus die 4 Heimspiele in der Vorbereitung.

Die Fakten:

Vollzahler (ab dem 18. Lebensjahr) bezahlen 110 Euro

Ermäßigt (ab dem 16 Lebensjahr, gilt für Mitglieder, Schüler, Studenten, Rentner, Arbeitslose und Menschen mit Behinderung) kostet die Dauerkarte 77Euro.