Es geht Schlag auf Schlag weiter – SCR reist am Freitag nach FÃ¼ssen und am Sonntag ist Peiting zu Gast

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Das letzte Wochenende brachte zwei Erkenntnisse. Zum einen: Lubor Dibelka und Marc Hofmann fehlen auf dem Eis.

Und: Nach dem Wochenende ist vor dem Wochenende, denn die nächsten wichtigen Begegnungen stehen bevor. Stürmer Alexander Höller blickt etwas zurück und zieht Vergleiche zur Vergangenheit, schaut aber auch nach vorne.

In der vergangenen Saison feierte unsere Nummer 21 Alex Höller ein besonderes Jubiläum: Der mittlerweile 40jährige Routinier kann auf über 1000 Profispiele zurückblicken. Im Vergleich zu seiner Anfangszeit hat sich beim „Coolest Game on Earth“ einiges verändert: „Wie in fast jeder Sportart hat sich auch im Eishockey sehr viel getan in den letzten Jahren. Alles ist schneller geworden und athletischer. Auch das Material hat sich sehr zum Positiven verändert. Es wird auch immer mehr Wert auf Regeneration und Ernährung gelegt.“ Dementsprechend hat sich die Oberliga im Lauf der letzten Jahre weiterentwickelt: „Die Liga, denke ich, hat sich auch verbessert und jährlich an Qualität gewonnen.“

Am kommenden Wochenende stehen zwei wichtige Begegnungen für den SC Riessersee auf dem Programm. Am Freitag um 19:30 Uhr kommt es zum nächsten Altmeisterduell in Füssen.

Unser Alex Höller hat schon oft in seiner Karriere gegen den EV Füssen gespielt und die letzte Begegnung ist noch präsent für den Stürmer: „Füssen hat eine sehr gute und gefährliche erste Reihe, auf die man besonders gut aufpassen muss. Und auch sonst können die Füssener gefährlich werden, besonders wenn sie zuhause spielen. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren schätze ich sie diese Saison besser ein.“

Am Sonntag dann ist zum „Tag der Vereine und Schulen“ bereits um 16 Uhr der EC Peiting zu Gast im Olympia-Eissportzentrum. Dass die Pfaffenwinkler in der Lage sind Tore zu schießen und ein Spiel zu drehen, das haben sie bei ihrem 6:5 Heimsieg gegen die Weiß-Blauen Ende Oktober eindrucksvoll bewiesen.

Natürlich war man beim SCR nach diesem ersten Vergleich gegen Peiting enttäuscht, aber während einer Saison spielt man mindestens viermal gegeneinander und auf ein Wiedersehen muss man nicht lange warten: „Peiting war natürlich sehr enttäuschend für uns, das hat man auch direkt danach in der Kabine gemerkt. Aber solche Spiele passieren ab und zu. Im Eishockey ist es wichtig, dass man das gut analysiert, sich auf das nächste Spiel gut vorbereitet und versucht nicht nochmal die gleichen Fehler zu machen. Für Sonntag ist es wichtig, dass wir unser Spiel für die ganzen 60 Minuten durchziehen. Dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir Erfolg haben werden.“ betont der erfahrene Stürmer mit der Nummer 21.

Den ECP und den SCR trennen aktuell nur drei Tabellenplätze, bei einem Spiel mehr der Pfaffenwinkler. Das Spiel am „Tag der Schulen und Vereine“ verspricht also schon im Vorfeld sehr viel Spannung. Fast 40% der Tore des EC Peiting erzielten die beiden Importstürmer Felix Beauchemin-Brassard und Sam Payeur, vor diesen beiden ist also Vorsicht geboten.

Sämtliche Begegnungen werden Live auf Sprade.TV übertragen.

