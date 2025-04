Es geht los! Ã–sterreich startet mit Doppel gegen Lettland in die WM-Vorbereitung

Wien. (PM ÖEHV) Freitag und Samstag, jeweils um 16:20 Uhr live auf Krone TV, startet Österreichs Herreneishockey Nationalteam in die Vorbereitung auf die WM 2025.

Im Vorjahr gastierte man zum gleichen Zeitpunkt in Riga, verlor beide Partien nach Penaltyschießen 2:3. Auch wenn die Entwicklung des Nationalteams in Hinblick auf die WM im Vordergrund steht, möchte man am Wochenende erstmals wieder einen Sieg über Lettland nach rund zwölf Jahren einfahren.

„Ich mache dieses Programm seit 2018. Ich mache das Programm, von dem ich überzeugt bin, dass die Wahrscheinlichkeit von Erfolg am größten ist. Ich weiß, dass es diese Zeit braucht, um eine Mannschaft vorzubereiten. In der ersten Woche geht es darum, speziell jenen Spielern die schon seit ein paar Wochen kein Spiel mehr hatten, wieder Wettkämpfe zu bieten im Training und durch einen guten Gegner. Die Trainings sollen jeden Tag besser und intensiver werden und sind Grundlage für die jeweils nächste Woche“, hat Head Coach Roger Bader gewohnt das große Bild im Kopf und nicht einzelne Spiele, fügt allerdings an: “ Natürlich will man immer gewinnen und das wollen wir auch in diesen beiden Spielen. Es gilt gut reinzukommen in die WM-Kampagne.“

Der 24-Mann Roster setzt sich aus WM-erfahrenen Spielern, aus Spielern die schon öfter im Nationalteam standen und Prospect-Spielern zusammen. Einen der Routiniers hat der Teamchef auch zum Kapitän für die ersten beiden Spiele in der WM-Vorbereitung ernannt: Dominique Heinrich.

Mit einer ähnlichen Mischung reist Lettland nach Wien. 18 der insgesamt 26 Spieler sind nach der Jahrtausendwende geboren. Zwölf davon sind in der NCAA in Nordamerika engagiert. Entsprechend haben sich auch einige NHL-Scouts angemeldet.

Offene Rechnung

Ganze zwölf Jahre ist es her, dass man den letzten von bisher insgesamt fünf Siegen über Lettland einfuhr. Seither setzte sich Lettland siebenmal in Serie durch, die letzten dreimal davon allerdings erst im Penaltyschießen. So auch im Vorjahr in der WM-Vorbereitung in Riga (LAT). Die Bilanz aus 25 Spielen: 5 Siege, 0 Unentschieden, 20 Niederlagen.

Head to Head AUT vs. LAT

Datum Heim Gast Ort Resultat Bewerb S/U/N Anmerkung 09.02.36 Lettland Österreich Riessersee / GER 1:7 Olympische Spiele S 27.12.92 Lettland Österreich Saint Gervais / FRA 5:2 Mont-Blanc Tournament N 25.04.98 Lettland Österreich Riga / LAT 4:1 Freundschaftsspiel N 26.04.98 Lettland Österreich Riga / LAT 4:1 Freundschaftsspiel N 08.05.99 Lettland Österreich Hamar / NOR 2:5 World Championship S 11.02.01 Österreich Lettland Klagenfurt 3:4 Olympia-Quali N 10.11.01 Lettland Österreich Grenoble / FRA 4:2 Alpes Tournament N 09.02.02 Lettland Österreich Provo / USA 4:2 Olympische Spiele N 03.05.04 Lettland Österreich Prag / CZE 5:2 World Championship N 15.12.06 Lettland Österreich Bratislava / SVK 1:5 Loto Cup S 21.04.07 Österreich Lettland Wien 0:4 Freundschaftsspiel N 06.05.07 Lettland Österreich Moskau / RUS 5:1 World Championship N 08.02.08 Lettland Österreich Sanok / POL 4:3 Euro Hockey Challenge N OT 29.04.09 Lettland Österreich Bern / SUI 2:0 World Championship N 13.04.11 Österreich Lettland Innsbruck 5:4 Euro Hockey Challenge S OT 14.04.11 Österreich Lettland Innsbruck 2:3 Euro Hockey Challenge N SO 08.05.11 Lettland Österreich Kosice / SVK 4:1 World Championship N 07.05.13 Lettland Österreich Helsinki / FIN 3:6 World Championship S 09.05.15 Lettland Österreich Prag / CZE 2:1 World Championship N OT 01.09.16 Lettland Österreich Riga / LAT 8:1 Olympia-Quali N 15.02.18 Lettland Österreich Herning / DEN 6:1 Euro Hockey Challenge N 11.05.19 Lettland Österreich Bratislava / SVK 5:2 World Championship N 20.05.22 Lettland Österreich Tampere / FIN 4:3 World Championship N SO 04.04.24 Lettland Österreich Riga / LAT 3:2 WM-Vorbereitung N SO 05.04.24 Lettland Österreich Riga / LAT 3:2 WM-Vorbereitung N SO

Kader Teamcamp #1

Name Vorname Pos Größe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM 29 BRANDNER Jakob GK 190,0 90,0 16.05.01 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 0 0 0 0 30 MÜLLER Patrick GK 183,0 74,0 19.08.05 L EC-KAC (AUT) 0 0 0 0 1 WIESER Nicolas GK 183,0 78,0 30.08.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 1 0 0 0 20 BRUNNER Nico D 181,0 78,0 17.09.92 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 63 1 1 2 19 HEINRICH Dominique D 175,0 76,0 31.07.90 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 117 20 26 24 8 KERNBERGER Michael D 184,0 87,0 24.01.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 26 0 1 20 6 KIRCHEBNER Maximilian D 183,0 83,0 04.04.05 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 0 0 0 0 2 LINDNER Luis D 180,0 71,0 16.05.01 L University of New Hampshire (USA) 12 0 1 4 3 PFEFFER Jacob D 178,0 86,0 11.02.01 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 2 0 0 0 12 REBERNIG Alexander D 191,0 92,0 27.10.05 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 0 0 0 0 23 SCHNETZER Ramon D 178,0 83,0 12.08.96 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 48 1 3 12 26 ACHERMANN Oliver F 195,0 93,0 16.01.94 R HC La Chaux-de-Fonds (SUI) 31 2 2 2 11 BÖHM Mathias F 190,0 93,0 17.04.03 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 9 0 0 4 10 ERNE Luca F 193,0 95,0 26.01.04 R Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 2 0 0 4 27 HUBER Paul F 193,0 101,0 10.06.00 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 57 4 2 10 15 KAINZ Lukas F 184,0 83,0 02.09.95 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 39 4 10 8 13 LANZINGER Benjamin F 174,0 78,0 25.01.00 R Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 4 0 0 0 14 MAIER Oskar F 178,0 78,0 05.02.02 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 0 0 0 0 24 MAXA Felix F 187,0 93,0 14.11.97 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 45 2 3 14 18 REBERNIG Maximilian F 191,0 87,0 03.09.00 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 10 0 1 8 28 RICHTER Marco F 183,0 83,0 19.11.95 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 28 3 3 16 22 WALLENTA Elias F 181,0 77,0 04.01.99 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 2 0 0 0 9 WALLNER Leon F 185,0 88,0 01.07.02 R EV spusu Vienna Capitals (AUT) 14 3 0 2 16 ZWERGER Dominic F 183,0 93,0 16.07.96 L HC Ambrì-Piotta (SUI) 82 19 30 37 Ø 184,3 85,0 25,3 592 59 83 167

WM-Vorbereitung

Österreich vs. Lettland

Fr., 4. April 2025, 16:20 Uhr, Wien Halle 3 STEFFL Arena, live auf Krone TV

Österreich vs. Lettland

Sa., 5. April 2025, 16:20 Uhr, Wien Halle 3 STEFFL Arena, live auf Krone TV

Ungarn vs. Österreich

Do., 10. April 2025, 18:30 Uhr, Szekesfehervar (HUN) – vorbehaltlich etwaiger Änderungen, live auf Krone TV

Ungarn vs. Österreich

Fr., 11. April 2025, 16:00 Uhr, Ajka (HUN) – vorbehaltlich etwaiger Änderungen, live auf Krone TV

Tschechien vs. Österreich

Do., 17. April 2025, 19:00 Uhr, Znojmo (CZE), live auf Krone TV

Österreich vs. Tschechien

Sa., 19. April 2025, 17:30 Uhr, Linz, live auf ORF SPORT +

Österreich vs. Deutschland

Do., 24. April 2025, 19:00 Uhr, Zell am See, live auf ORF SPORT +

Deutschland vs. Österreich

Sa., 26. April 2025, 17:00 Uhr, Rosenheim (GER), live auf ORF SPORT +

Österreich vs. Kanada

So., 4. Mai 2025, 19:00 Uhr, Wien STEFFL Arena, live auf ORF SPORT +