Es geht los! Gladiators empfangen am Sonntag Buchloe

Erding. (PM Gladiators) Das Warten hat ein Ende. Am Sonntag starten die Erding Gladiators mit einem Heimspiel, Spielbeginn 18 Uhr, gegen den ESV Buchloe in die neue Saison.

“Mit der Vorbereitung waren wir zufrieden. Wir wissen aber auch, dass dies nichts zu bedeuten hat. Ab jetzt zählt es! Buchloe wird uns das Leben schwer machen. Sie werden defensiv agieren und schnell kontern. Da müssen wir achtsam sein. Natürlich wäre ein Sieg zum Saisonauftakt für das Selbstvertrauen sehr wichtig. Welchen Kader wir zur Verfügung haben, wird sich kurzfristig entscheiden. Sicher verzichten müssen wir auf Elias Maier,” so Gladiators Coach Thomas Daffner.

In der letzten Saison knapp in den Pre-Play Offs gescheitert, wollen die Pirates nun die direkte Play-Off Qualifikation. Dafür setzt Trainer Christopher Lerchner auf eine eingespielte Truppe, die punktuell verstärkt worden ist. So fand Torhüter Moritz Blankenburg aus Schongau den Weg zu den Ostallgäuern. In der Offensive stechen Alexander Krafczyk, der tschechische Routinier Michal Petrak, der US-Amerikaner Demeed Podrezov sowie Felix Schurr heraus. Zusammen sammelten sie in der letzten Saison starke 292 Scorerpunkte, wobei allein 97 Punkte auf das Konto von Podrezov gingen. Der ESV Buchloe ist einer der drei Vereine, die nicht das Gentleman Agreement zur freiwilligen Begrenzung auf zwei Kontingentspieler unterschrieben haben. Dennoch sind bislang nur Petrak und Podrezov im Kader gelistet. Man darf also gespannt sein, ob die Pirates noch jemand aus dem Hut zaubern.