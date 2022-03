Es geht los. Der EHC Freiburg gastiert am Mittwoch in Kaufbeuren

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach 52. absolvierten Hauptrundenspielen belegte die Mannschaft von Trainer Tray Tuomie den achten Tabellenplatz in der DEL2 und kann sich nun...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach 52. absolvierten Hauptrundenspielen belegte die Mannschaft von Trainer Tray Tuomie den achten Tabellenplatz in der DEL2 und kann sich nun in einer Best-of-Three Serie gegen den EHC Freiburg noch für das Playoff Viertelfinale qualifizieren.

Die Joker um Kapitän Tyler Spurgeon haben in der Serie das Heimrecht. Das bedeutet, sollte die Serie nach den beiden Spielen am Mittwoch in Kaufbeuren und am Freitag in Freiburg noch nicht entschieden sein, also eine Mannschaft noch kein zwei Siege auf dem Konto hat, würde das dritte und somit entscheidende Spiel am Sonntag in Kaufbeuren stattfinden.

Tickets für das erste Spiel der Serie am Mittwochabend um 19:30 Uhr in der erdgas schwaben arena sind im Ticket-Online-Shop erhältlich.

Weiter sind Tickets auch noch am Mittwochvormittag von 09:00 bis 12:00 Uhr in der ESVK Geschäftsstelle und an der Abendkasse erhältlich.

Die Termine im Überblick

Mittwoch 09.03.2022 19:30 Uhr

ESV Kaufbeuren vs. EHC Freiburg

Freitag 11.03.2022 19:30 Uhr

EHC Freiburg vs. ESV Kaufbeuren

Sonntag 13.03.2022 17:00 Uhr (Falls nötig)

ESV Kaufbeuren vs. EHC Freiburg

Das Personal

ESVK Trainer Tray Tuomie kann nach aktuellen Erkenntnissen mit Ausnahme der langzeitverletzten Stefan Vajs und Markus Schweiger aus dem vollen schöpfen. Das heißt natürlich auch, dass einer der fünf Kontingentspieler einen Platz auf der Tribüne einnehmen muss.