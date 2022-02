Es geht in die heiÃŸe Phase ESVK trifft zu Hause auf Bad Nauheim und reist zum EV Landshut

Kaufbeuren. (PM ESVK) Es geht in großen Schritten auf den Endspurt in der DEL2 zu. Der ESV Kaufbeuren trifft am Wochenende an den Spieltagen...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Es geht in großen Schritten auf den Endspurt in der DEL2 zu. Der ESV Kaufbeuren trifft am Wochenende an den Spieltagen 49 und 50 auf den EC Bad Nauheim und den EV Landshut. Bis zum Ende der Hauptrunde stehen für die Joker dabei insgesamt noch fünf Spiele auf dem Programm. Im Laufe der kommenden Woche treten die Kaufbeurer dabei noch bei den Tölzer Löwen und den Selber Wölfen an, dazu steht noch ein Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenführer Löwen Frankfurt auf dem Plan.

Die Joker stehen derzeit mit einem Punktequotienten von 1,34 auf dem zehnten Tabellenplatz. Diesen wollen die Wertachstädter auch mit aller Macht mit zum Ende der Hauptrunde verteidigen und somit in die Pre-Playoffs einziehen. Heimspiel gegen Bad Nauheim Am Freitagabend steht für den ESVK das vorletzte Heimspiel der aktuellen DEL2 Hauptrunde 2021/2022 auf dem Programm. Die Bad Nauheimer belegen aktuell den vierten Tabellenplatz in der DEL2 und weisen einen starken Punktequotienten von 1.72 auf. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Tickets Tickets für das Heimspiel der Joker am Freitagabend gegen den EC Bad Nauheim sowie für das letzte Heimspiel der Hauptrunde gegen die Löwen Frankfurt sind im Ticket-Online-Shop und in der ESVK Geschäftsstelle erhältlich. Derby in Landshut Am Sonntag steht für die Joker dann das Derby beim EV Landshut an. Der EVL liegt aktuell auf dem neunten Tabellenplatz und hat dabei einen Quotienten von 1,38 Punkten pro Spiel. Erstes Bully ist um 17:00 Uhr. Das Personal ESVK Trainer Tray Tuomie kann am Wochenende wieder auf Torhüter Maxi Meier zurückgreifen, muss aber dafür weiterhin auf die Torhüter Stefan Vajs und Dieter Geidl sowie auf Stürmer Markus Schweiger verzichten.