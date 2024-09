Es geht endlich los fÃ¼r die Innsbrucker Haie!

Die neue Saison der win2day ICE Hockey League geht los. Die Haie starten dabei gleich mit dem Westderby, und einem neuen Captain. Werden bereit...

Die neue Saison der win2day ICE Hockey League geht los. Die Haie starten dabei gleich mit dem Westderby, und einem neuen Captain.

Werden bereit sein

Die Zeit der Vorbereitung ist vorbei, die Niederlagen vergessen, jetzt zählt es! Mit dem Heim-Doppel gegen die Pioneers und Graz geht für die Haie an diesem Wochenende die Punktejagd in der neuen Saison der win2day ICE Hockey League los. „Die Pre-Season war lang, wir sind aufgeregt, können es kaum erwarten. Jetzt beginnt die beste Zeit des Jahres“, ist HCI-Headcoach Jordan Smotherman voller Vorfreude. Auch wenn er sich bessere Ergebnisse in der Vorbereitung gewünscht hätte, werde erst dieses Wochenende erste Aufschlüsse darüber geben, wie weit das neu zusammengestellte Team der Haie ist. „Wir haben in der Vorbereitung viel über unsere Jungs gelernt. Wir erwarten uns auf jeden Fall, dass sie bereit sind und alles auf dem Eis lassen werden“, glaubt Smotherman an gute Auftritte seiner Cracks.

Erster Gegner: Pioneers

Der erste Haie-Gegner in der neuen Saison ist gleichzeitig der letzte der vergangenen Saison – die Pioneers Vorarlberg. Die Vorarlberger haben die Haie ja in den Pre-Playoffs in den Urlaub geschickt. Für HCI-Verteidiger Daniel Jakubitzka aber kein Faktor: „Das ist völlig egal, da gibt’s keine offene Rechnung. Es geht jetzt einfach um Punkte, die wollen wir holen, und uns gleichzeitig stark präsentieren.“

Viel neu bei den Pioneers

Auch die Pioneers gehen mit einer stark veränderten Mannschaft in die neue Saison. Insgesamt muss Headcoach Dylan Stanley 11 Neuzugänge integrieren. Dennoch gehen die Vorarlberger zuversichtlich ins erste West-Derby, immerhin feierten sie in ihren sieben Pre-Season Spielen vier Siege.

Neuer Captain bei den Haien

Beim HCI wird künftig ein neuer Mann das „C“ auf der Brust tragen. Corey Mackin wird das Team in dieser Saison als Kapitän aufs Eis führen. Seine Assistenten werden der bisherige Captain Jan Lattner und Thomas Mader sein. „Wir haben ein sehr gutes Gespräch mit Jan geführt. Zusammen sind wir zur Entscheidung gekommen, einen frischen Wind reinzubringen. Jan bleibt ja auch mit dem A statt dem C ein wichtiger Führungsspieler, und Corey Mackin hat sich im Sommer in der Vorbereitung mit den Jungs als ideale Nachbesetzung herausgestellt“, so Assistant-Coach Florian Pedevilla. Bestimmt wurde Mackin schließlich in einer internen Wahl.

Neue Saison – neue Streaming-Angebote

Das Liga-Livestreaming wurde in der vergangenen Saison mit steigenden Zuseher-Zahlen erneut gut angenommen, in der Spielzeit 2024/25 werden nun alle Partien – einschließlich der Live-Übertragungen bei PULS 24 und ORF Sport+ – auf der Plattform live.ice.hockey gezeigt. Für Fans stehen mehrere Angebote zur Auswahl: vom Einzelspiel, über einen Regular-Season-Pass mit den Heim- und Auswärtspartien eines Klubs bis hin zu einem Liga-Pass, der alle Spiele im Grunddurchgang beinhaltet. Neu ist die Möglichkeit, alle Auswärtsspiele einer ausgewählten Mannschaft im Grunddurchgang zu erwerben. Inhaber*innen einer Saisonkarte erhalten Vergünstigungen.

Alle Details gibt es direkt auf der Streaming-Plattform >> live.ice.hockey << HC TIWAG Innsbruck-Die Haie vs. Pioneers Vorarlberg Freitag, 20.09.2024, 19:15 Uhr – TIWAG Arena HC TIWAG Innsbruck-Die Haie vs. Moser Medical Graz99ers Sonntag, 22.09.2024, 17:30 Uhr – TIWAG Arena