Es geht doch! Wälder siegen bei den Cavaliers

Dornbirn. (PM ECB) Nur rund 24 Stunden nach dem Gastspiel in Asiago stand für den EC Bregenzerwald bereits die nächste Auswärtspartie auf dem Programm.

Gegen Schlusslicht Hockey Unterland Cavaliers belohnten sich die Wälder für eine engagierte Vorstellung mit dem ersten vollen Erfolg auf fremdem Eis.

Trotz der kurzen Regenerationszeit nach dem Freitagsspiel zeigten die Wälder von Beginn an die aktivere Spielanlage und kontrollierten über weite Strecken das Geschehen. Beide Teams suchten den körperbetonten Zweikampf – Unterland wollte die rote Laterne abgeben, der ECB den ersten Auswärtssieg der Saison einfahren.

Erstmals in dieser Spielzeit stand Cosmo Reichhalter zwischen den Pfosten – der erst 18-jährige Torhüter meisterte seine Aufgabe mit bemerkenswerter Ruhe. Im ersten Abschnitt blieb es trotz Chancen auf beiden Seiten beim torlosen Remis.

Der Mittelabschnitt brachte die verdiente Führung für die Gäste. Nach einem gewonnenen Bully legte Luukas Kallioinen auf Mathias Haiböck ab, der sich ein Herz fasste und den Puck aus der Distanz unter die Latte jagte – 1:0 (24. Individualsponsor Höfle Bautruck gratuliert seinem Spieler), sein erster Treffer im ECB-Dress.

Nur wenige Minuten später machte es Kallioinen selbst: Wieder war es ein präziser Schuss von der blauen Linie, der den Weg ins Netz fand (31. Individualsponsor Schwarzach Packaging gratuliert seinem Spieler), ebenfalls ein Premierentreffer.

Unterland reagierte mit wütenden Angriffen, doch Reichhalter war stets auf dem Posten. In den Schlusssekunden des Drittels glaubten die Hausherren, den Anschlusstreffer erzielt zu haben, doch nach längerer Beratung entschieden die Schiedsrichter auf „No Goal“ – die Spielzeit war bereits abgelaufen.

Der Schlussabschnitt hatte es in sich. In der 50. Minute traf Erik Potsinok zum 1:2 und brachte die Cavaliers wieder heran. Doch die Antwort der Wälder folgte prompt: Nur 44 Sekunden später nutzte Roberts Lipsbergs ein Powerplay, um den alten Abstand wiederherzustellen (51. Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler).

Unterland blieb hartnäckig und verkürzte in der Schlussphase durch Marek Potsinok erneut (59.), doch danach machten die Wälder den Sack zu. Toivo Laaksonen fing einen Pass an der eigenen blauen Linie ab und traf ins leere Tor, sein erster Treffer für den ECB. (Individualsponsor Pfanner Schutzbekleidung gratuliert seinem Spieler.)

Die Gastgeber nahmen daraufhin abermals ihren Torhüter vom Eis, was Lipsbergs eiskalt bestrafte. Nach einem perfekten Chip von Kallioinen hob er das drohende Icing auf und schob zum 5:2-Endstand ein. (Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.)

ECB-Obmann Guntram Schedler zeigte sich nach der Partie begeistert und fasste die Emotionen im Bus in einer WhatsApp-Nachricht an die ECB-Familie zusammen: „Auswärtssieg mit drei Premierentreffern und erstem Spiel für Junggoalie Cosmo sowie Simon Brunner! Gute Arbeit und tolle Emotionen die unser Verein ermöglicht. Diese tollen Erfahrungen haben die Jungs eurer Arbeit zu verdanken und allen Helfern und allen, die mitwirken. Ihr könnt stolz sein!“

Nach dem erfolgreichen Roadtrip wartet auf die Wälder nun ein Salzburg-Doppel: Am Freitag geht es auswärts nach Salzburg, am Samstag folgt das Duell mit dem amtierenden Meister EK Die Zeller Eisbären.

Nächste Begegnung: Freitag, 17.10.2025 um 19:15 Uhr gegen die Red Bull Hockey Juniors in Salzburg

Nächstes Heimspiel: Samstag, 25.10.2025 um 19:30 Uhr Oktoberfest gegen den HDD Jesenice im Messestadion Dornbirn



! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!