„Es fÃ¼hlt sich sehr gut an wieder zurÃ¼ck auf der WestparkstraÃŸe zu sein“ – Oli Mebus ist zurÃ¼ck bei den Krefeld Pinguinen

Krefeld. (PM Pinguine) Oliver Mebus kehrt zurück an die Westparkstraße.

Der 2,05 Meter große Verteidiger, der zuletzt für die Düsseldorfer EG in der DEL im Einsatz war, stand bereits zwischen 2010 und 2016 im Nachwuchs und bei den Profis für die Pinguine auf dem Eis. Für die Pinguine, Nürnberg Ice Tigers und die Düsseldorfer EG kommt der gebürtige Dormagener auf 532 DEL-Einsätze und 106 Punkte.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „Oliver Mebus ist ein Spieler, der dem Coaching Staff und mir insbesondere zu seiner Nürnberger Zeit sehr gut gefallen hat. Durch seine Größe hat er eine besondere Präsenz auf dem Eis, kann für Ruhe sorgen und sowohl defensiv als auch offensiv Akzente setzten. Wir haben große Vertrauen, dass Oliver nach einigen glücklosen Jahren in seiner Heimatstadt mit neuer Motivation, an seine guten Leistungen der Vergangenheit anknüpfen kann.“

Oliver Mebus: „Es fühlt sich sehr gut an wieder zurück auf der Westparkstraße zu sein. Krefeld ist meine Wahlheimat und ich habe auch deswegen die Pinguine immer im Blick gehabt. Ich hoffe, dass wir zusammen dort anknüpfen können, wo die Pinguine in der letzten Saison aufgehört haben und wir noch eine Schippe drauflegen, um uns sportlich weiterzuentwickeln und der Organisation und den Fans für ihre Unterstützung etwas zurückgeben können. Meine Ansprüche an mich sind immer hoch und das sind sie in Anbetracht unserer Ziele auch für meine Zeit in Krefeld.“

Mebus spielte bis zum erwähnten Wechsel an die Westparkstraße bis 2010 im Nachwuchs der Kölner Haie. Über Einsätze in der DNL-Mannschaft des Krefelder EV 1981, in der Oberliga beim Neusser EV, dem EHC Krefeld Niederrhein und den Füchsen Duisburg sowie in der Juniorennationalmannschaft erspielte sich der Hüne, zur Saison 2013/14 einen Stammplatz im DEL-Kader der Pinguine. Nach weiteren Kurzeinsätzen bei den Füchsen in Duisburg und den Lausitzer Füchsen in der DEL2, schaffte Mebus in der Saison 2014/15 den Sprung in die A-Nationalmannschaft. Bis dato zählt Linksschütze insgesamt 27 Einsätze mit dem Bundesadler auf der Brust, hinzu kommen weiter Einsätze als Juniorennationalspieler.

