„Es bedeutet ihm viel, kÃ¼nftig die Farben seines Heimatclubs zu tragen“ – Florian Elias ist zurÃ¼ck in der Fuggerstadt

Florian Elias wechselt von den Iserlohn Roosters zu den Augsburger Panthern.

Der gebürtige Fuggerstädter startete seine Eishockeykarriere im Nachwuchs des Augsburger Eislaufvereins, nun kehrt der junge Angreifer in seine Heimat zurück.

Trotz seiner erst 21 Jahre verfügt Florian Elias, dessen jüngerer Bruder Moritz schon seit letztem Jahr für die Panther stürmt, über reichlich Erfahrung in der Deutschen Eishockey Liga. Für Iserlohn, Schwenningen und Mannheim bestritt der 172 cm große und 77 kg schwere Linksschütze bereits 183 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga. Mit 17 Toren und 19 Assists deutete er sein Offensivtalent auf höchstem Niveau bereits an. In der Saison 2020-21 wurde Florian Elias „Rookie des Jahres“ der PENNY DEL. Elias durchlief zudem alle U-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes und bestritt für das DEB-Perspektivteam zwei Länderspiele.

Sportdirektor Larry Mitchell: „Mit Florian Elias konnten wir uns wenige Wochen vor Start der Vorbereitung die Dienste eines talentierten und entwicklungsfähigen Stürmers sichern. Es bedeutet ihm viel, künftig die Farben seines Heimatclubs zu tragen. Flo ist technisch sehr versiert und spielt immer mit viel Energie und Intensität. Dass er noch unter die U23-Regelung fällt, gibt unserem Trainerteam eine wichtige zusätzliche Option im Line-Up. Wir sind froh, dass sich dieser Transfer realisieren ließ.“

Florian Elias wird das Panthertrikot mit der Rückennummer 67 tragen.