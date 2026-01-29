Erweiterte Eishockey-Expertise: Eurosport holt Krupp und Sturm ins Olympia-Team

MÃ¼nchen. (PM Eurosport) Eurosport erweitert sein Experten-Team fÃ¼r die Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026 um die Eishockey-Legenden Uwe Krupp und Marco Sturm.

Mit zwei prominenten NeuzugÃ¤ngen erweitert Eurosport sein Expertenteam fÃ¼r Mailand Cortina 2026 und hebt seine Berichterstattung rund um das olympische Eishockeyturnier auf ein neues Niveau.Â Uwe KruppÂ undÂ Marco SturmÂ bringen den Zuschauer:innen nicht nur das Erlebnis Eishockey nÃ¤her, sondern erklÃ¤ren und analysieren das vielleicht am stÃ¤rksten besetzte und mit vielen NHL-Stars gespickte Olympia-Turnier.

Der frÃ¼here NHLâ€‘Profi, Stanleyâ€‘Cupâ€‘Sieger und langjÃ¤hrige Bundestrainer Uwe Krupp kommt an ausgewÃ¤hlten Spieltagen als Co-Kommentator zum Einsatz â€“ erstmalig direkt zum Auftaktspiel des DEB-Teams am 12. Februar gegen DÃ¤nemark. Mit seinem tiefen Wissen, seinem Blick fÃ¼r taktische Feinheiten und seiner jahrelangen Erfahrung als Spieler und Trainer vermittelt Krupp die Faszination des schnellsten Mannschaftssports der Welt klar verstÃ¤ndlich fÃ¼r das Publikum.

RegelmÃ¤ÃŸige Liveâ€‘Schalten zu Marco Sturm, der das DEB-Team 2018 als Cheftrainer sensationell zu Olympia-Silber fÃ¼hrte und aktuell Headcoach der Boston Bruins ist, erweitern die Berichterstattung um eine wertvolle, internationale Perspektive. Seine NÃ¤he zum nordamerikanischen Eishockey und Detailkenntnisse Ã¼ber das hochkarÃ¤tige Feld an NHL-Akteuren im Turnier verleihen den Ãœbertragungen eine weitere einzigartige Dimension.

Starke Stimmen und erstklassige Expertise

DarÃ¼ber hinaus baut Eurosport auf ein breit aufgestelltes Team an Expertinnen und Experten, das die gesamte Tiefe und Vielfalt des olympischen Turniers bei Frauen und MÃ¤nnern abbildet. Vor Ort in Mailand liefertÂ Patrick EhelechnerÂ Einblicke und Informationen direkt aus den Arenen.Â Patrick KÃ¶ppchen, langjÃ¤hriger Profi und zweimaliger DELâ€‘Champion, bringt neben ansteckender Emotion auch eine prÃ¤zise Analyse des Spiels ins Team.

FÃ¼r die Spiele des Frauen-Turniers geht Eurosport mit einem Expertinnen-Quartett an den Start, das sich im Laufe der Spiele in Kommentar und Analyse abwechseln wird.Â Marie Delarbre, Bernadette Karpf, Annaâ€‘Maria ReichÂ undÂ Julia ZornÂ â€“ alle vier ehemalige Nationalspielerinnen – bringen fundierte sportlichen Erfahrung und tiefe Kenntnis der internationalen Szene ein und erÃ¶ffnen zusÃ¤tzliche Blickwinkel auf die Besonderheiten im Frauenâ€‘Eishockey.

Als Kommentatoren begleitenÂ Christoph Fetzer, Christoph StadtlerÂ undÂ Oliver FaÃŸnachtÂ – seit Jahren Garanten fÃ¼r unterhaltsame und fachlich erstklassige Eishockeyâ€‘Ãœbertragungen – das olympische Turnier.

TV-Tipp:Â Die Olympischen Winterspiele Milano Cortina live im TV bei Eurosport sowie jeder Moment im Streaming beiÂ HBO Max.

