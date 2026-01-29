Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Olympia Erweiterte Eishockey-Expertise: Eurosport holt Krupp und Sturm ins Olympia-Team
OlympiaStories

Erweiterte Eishockey-Expertise: Eurosport holt Krupp und Sturm ins Olympia-Team

29. Januar 20262 Mins read127
Share
Bundestrainer Marco Sturm
Marco Sturm - Â© by Eh.-Mag. (MK)
Share

MÃ¼nchen. (PM Eurosport) Eurosport erweitert sein Experten-Team fÃ¼r die Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026 um die Eishockey-Legenden Uwe Krupp und Marco Sturm.

Mit zwei prominenten NeuzugÃ¤ngen erweitert Eurosport sein Expertenteam fÃ¼r Mailand Cortina 2026 und hebt seine Berichterstattung rund um das olympische Eishockeyturnier auf ein neues Niveau.Â Uwe KruppÂ undÂ Marco SturmÂ bringen den Zuschauer:innen nicht nur das Erlebnis Eishockey nÃ¤her, sondern erklÃ¤ren und analysieren das vielleicht am stÃ¤rksten besetzte und mit vielen NHL-Stars gespickte Olympia-Turnier.

Der frÃ¼here NHLâ€‘Profi, Stanleyâ€‘Cupâ€‘Sieger und langjÃ¤hrige Bundestrainer Uwe Krupp kommt an ausgewÃ¤hlten Spieltagen als Co-Kommentator zum Einsatz â€“ erstmalig direkt zum Auftaktspiel des DEB-Teams am 12. Februar gegen DÃ¤nemark. Mit seinem tiefen Wissen, seinem Blick fÃ¼r taktische Feinheiten und seiner jahrelangen Erfahrung als Spieler und Trainer vermittelt Krupp die Faszination des schnellsten Mannschaftssports der Welt klar verstÃ¤ndlich fÃ¼r das Publikum.

RegelmÃ¤ÃŸige Liveâ€‘Schalten zu Marco Sturm, der das DEB-Team 2018 als Cheftrainer sensationell zu Olympia-Silber fÃ¼hrte und aktuell Headcoach der Boston Bruins ist, erweitern die Berichterstattung um eine wertvolle, internationale Perspektive. Seine NÃ¤he zum nordamerikanischen Eishockey und Detailkenntnisse Ã¼ber das hochkarÃ¤tige Feld an NHL-Akteuren im Turnier verleihen den Ãœbertragungen eine weitere einzigartige Dimension.

Starke Stimmen und erstklassige Expertise

DarÃ¼ber hinaus baut Eurosport auf ein breit aufgestelltes Team an Expertinnen und Experten, das die gesamte Tiefe und Vielfalt des olympischen Turniers bei Frauen und MÃ¤nnern abbildet. Vor Ort in Mailand liefertÂ Patrick EhelechnerÂ Einblicke und Informationen direkt aus den Arenen.Â Patrick KÃ¶ppchen, langjÃ¤hriger Profi und zweimaliger DELâ€‘Champion, bringt neben ansteckender Emotion auch eine prÃ¤zise Analyse des Spiels ins Team.

FÃ¼r die Spiele des Frauen-Turniers geht Eurosport mit einem Expertinnen-Quartett an den Start, das sich im Laufe der Spiele in Kommentar und Analyse abwechseln wird.Â Marie Delarbre, Bernadette Karpf, Annaâ€‘Maria ReichÂ undÂ Julia ZornÂ â€“ alle vier ehemalige Nationalspielerinnen – bringen fundierte sportlichen Erfahrung und tiefe Kenntnis der internationalen Szene ein und erÃ¶ffnen zusÃ¤tzliche Blickwinkel auf die Besonderheiten im Frauenâ€‘Eishockey.

Als Kommentatoren begleitenÂ Christoph Fetzer, Christoph StadtlerÂ undÂ Oliver FaÃŸnachtÂ – seit Jahren Garanten fÃ¼r unterhaltsame und fachlich erstklassige Eishockeyâ€‘Ãœbertragungen – das olympische Turnier.

TV-Tipp:Â Die Olympischen Winterspiele Milano Cortina live im TV bei Eurosport sowie jeder Moment im Streaming beiÂ HBO Max.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

474
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der MÃ¤nner beim olympischen Eishockeyturnier?

Share
Previous post VerlÃ¤ngerungen im Trainerteam der Adler Mannheim

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Olympia

Innsbruck wird erste Station der â€žUltimate Hockey â€“ Breaking the Ice Tourâ€œ

Innsbruck, ZÃ¼rich, Rotkreuz. (PM Pro Oxy) Die ProOxy AG gab heute in...

By29. Januar 2026
! +Ã–sterreich / Ã–EHVStories

Ã–EHV-Stellungnahme: Besorgniserregende Entwicklung durch Eishallen-SchlieÃŸungen

Wien. (PM Ã–EHV) Immer mehr Gemeinden entschlieÃŸen sich aufgrund gestiegener Energiekosten, EinsparungsmaÃŸnahmen...

By28. Januar 2026
! +DEB-TeamNHLOlympia

Olympia 2026: Wird Leon Draisaitl sogar FahnentrÃ¤ger fÃ¼r Team Deutschland?

MÃ¼nchen. (PM DEB) Am heutigen Montag hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB)...

By26. Januar 2026
! +Hintergrund / InterviewsOlympia

ARD / ZDF und Eurosport mit groÃŸem Aufgebot und groÃŸer Expertise beim olympischen Eishockeyturnier vor Ort – ARD-Doku Ã¼ber das DEB-Team ab dem 24. Januar abrufbar

Mailand. (EM) Am 6. Februar werden die olympischen Winterspiele in Italien erÃ¶ffnet....

By21. Januar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten