Erwartungen erfÃ¼llt! Goalie bleibt bei den Augsburger Panthern
Erwartungen erfÃ¼llt! Goalie bleibt bei den Augsburger Panthern

20. Januar 20261 Mins read109
Peyton Jones von den Augsburger Panther - Â© Marco Leipold / City-Press
Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit Torwart Peyton Jones verlÃ¤ngert.

Der 29-jÃ¤hrige Deutsch-Amerikaner wechselte zur laufenden Spielzeit von den Vienna Capitals in die Fuggerstadt und konnte die in ihn gesetzten Erwartungen erfÃ¼llen.

Peyton Jones kam in der PENNY DEL-Hauptrunde 2025-26 in bislang 18 Partien zum Einsatz. Insgesamt hÃ¼tete er das Tor der Panther 1.053:22 Minuten und absolvierte damit 42,44 % der mÃ¶glichen Gesamtspielzeit. In zehn EinsÃ¤tzen des 192 cm groÃŸen LinksfÃ¤ngers holten die Panther Punkte. Speziell bei FernschÃ¼ssen weiÃŸ Jones mit einer Fangquote von Ã¼ber 97 % zu Ã¼berzeugen. Zuletzt fÃ¼hre der Goalie sein Team mit einer starken Leistung zum AuswÃ¤rtssieg in Straubing.

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell Ã¼ber die VertragsverlÃ¤ngerung: „Peyton Jones hat unserem Team mit seinen Leistungen immer wieder die Chance gegeben, Punkte zu holen. Bei neun seiner EinsÃ¤tze gewannen oder verloren wir bereinigt durch Empty Netter mit einem Tor Unterschied. Peyton war trotz der hÃ¤ufig hohen Anzahl an generischen TorschÃ¼ssen immer ein stabiler RÃ¼ckhalt fÃ¼r uns. Er arbeitet hart, ist ein Teamplayer und bereitet sich mit unserem Torwarttrainer Dennis Endras immer akribisch auf unsere Spiele und Gegner vor. Deswegen genieÃŸt er auch in der Saison 2026-27 unser Vertrauen.“

