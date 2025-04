„Erwarten zwei intensive und offensive Spiele“ – Nationalmannschaft testet heute und morgen gegen die Slowakei

München. (PM DEB) Am Montagnachmittag ist die Männer-Nationalmannschaft in die zweite Phase der WM-Vorbereitung gestartet.

Das Team von Bundestrainer Harold Kreis hat am Abend direkt die erste Eiseinheit in Piešťany absolviert. Vor Ort finden heute und morgen die nächsten beiden Länderspiele statt, Spielbeginn ist jeweils um 18 Uhr. Zweimal geht es gegen die Slowakei – ein bekannter und geschätzter Gegner und Rivale, dem die DEB-Auswahl regelmäßig begegnet. Beide Partien werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

Zuletzt trafen beide Teams beim Deutschland Cup 2024 in Landshut aufeinander. Die Slowaken waren mit 6:2 erfolgreich und holten sich am Ende den Turniersieg. Das bislang letzte Aufeinandertreffen bei einer WM fand im Mai 2024 statt – damals war es das Eröffnungsspiel der Gruppe in Ostrava. In der ausverkauften WM-Arena holte das DEB-Team vor 9.400 Fans mit 6:4 den ersten Turniersieg und legte damit den Grundstein für den späteren Viertelfinal-Einzug.

Für den Roadtrip in die Slowakei hat Bundestrainer Harold Kreis drei neue Spieler nominiert, die am Mittwoch direkt zum Einsatz kommen werden. In der Verteidigung sind Tobias Fohrler und Lukas Kälble mit dabei, für die Offensive rückt Tobias Rieder ins Lineup. Im Tor startet heute Leon Hungerecker.

Stimmen zu den beiden Länderspielen gegen die Slowakei

Bundestrainer Harold Kreis: „Beide Mannschaften agieren taktisch geprägt, suchen dabei beide das Spiel nach vorne. Daher erwarten wir zwei intensive und offensive Spiele gegen die Slowakei. Für uns geht es in dieser Phase weiter darum, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen für die Weiterentwicklung der Mannschaft. Insofern freuen wir uns, dass wir unsere drei neuen Spieler schnell integriert haben. Ich bin mir sicher, dass es uns gelingen wird, mehr Offensive zu kreieren und Schüsse auf das Tor abzugeben als noch in der ersten Woche unserer Vorbereitung. Schon im zweiten Spiel gegen Tschechien war ein Fortschritt zu erkennen in der Gradlinigkeit unseres Spiels. Daran wollen wir nun weiterarbeiten.“

Stürmer Tobias Rieder: „Es ist eine Ehre und Freude für mich, hier bei der Nationalmannschaft bei der WM-Vorbereitung wieder mit dabei zu sein, nachdem es die vergangenen Jahre aus verschiedenen Gründen leider nicht funktioniert hat. Wir haben viele junge Spieler dabei, die Geschwindigkeit im Training ist hoch und die Mischung im Kader passt jetzt in dieser Phase der Vorbereitung. Was meine Rolle angeht, versuche ich sowohl offensiv als auch defensiv mein gewohntes Spiel einzubringen, um gegen einen starken Gegner wie die Slowakei für uns als Mannschaft das Optimale herauszuholen.“

WM-Vorbereitung der deutschen Männer-Nationalmannschaft

10.04.2025 | 19:30 Uhr | Deutschland – Tschechien 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

12.04.2025 | 17:30 Uhr | Deutschland – Tschechien 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

16.04.2025 | 18:00 Uhr | Slowakei – Deutschland (Piešťany)

17.04.2025 | 18:00 Uhr | Slowakei – Deutschland (Piešťany)

24.04.2025 | 19:00 Uhr | Österreich – Deutschland (Zell am See)

26.04.2025 | 17:00 Uhr | Deutschland – Österreich (Rosenheim)

04.05.2025 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Düsseldorf)

Alle Partien der WM-Vorbereitung werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV