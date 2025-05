„Erwarten wir einen technisch guten und schnellen Gegner“ – DEB-Team mit finalen Vorbereitungen auf LÃ¤nderspiel gegen die USA

Düsseldorf. (PM DEB) Das Team um Bundestrainer Harold Kreis ist für die abschließende Phase der Vorbereitung auf die 2025 IIHF-Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden komplett.

Am späten Donnerstagabend sind die Spieler aus Berlin und Maksymilian Szuber (aus den USA) zur Nationalmannschaft gestoßen. Der Freitag und auch der heutige Samstagvormittag waren geprägt von intensiven Trainingseinheiten und Team-Meetings. Auch Team USA ist in Düsseldorf eingetroffen und bereits die ersten Eiseinheiten hinter sich.

Das Aufeinandertreffen beider Teams findet am Sonntag, den 4. Mai 2025 um 17 Uhr, im Düsseldorfer PSD BANK DOME statt. Die Arena ist nahezu ausverkauft – es gibt noch wenige Sitzplätze im DEB-Ticketshop. Die Düsseldorfer Arena ist erstmals Austragungsort eines Eishockey-Länderspiels. In gut zwei Jahren startet am Standort Düsseldorf (und Mannheim) die Heim-Weltmeisterschaft 2027 – daher ist die Partie morgen ein großartiger Vorgeschmack auf das internationale Großereignis.

Das Spiel wird live und kostenlos auf MagentaSport übertragen.

Stimmen zum Spiel GER – USA

Bundestrainer Harold Kreis: „Die Amerikaner sind mit einem starken Kader mit überwiegend NHL-Spielern angereist. Daher erwarten wir einen technisch guten und schnellen Gegner, der auch in der offensiven Zone sicher mit der Scheibe umgeht. Für uns ist es eine gute Herausforderung was das Tempo, das Zweikampfverhalten und die Beibehaltung unserer Struktur betrifft. Wir haben hier in Düsseldorf perfekte Rahmenbedingungen und werden in einer ausverkauften Halle spielen, das ist auch eine Anerkennung der guten Leistungen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft über die vergangenen Jahre. Die Integration der in Düsseldorf zum Team gestoßenen Spieler hat reibungslos funktioniert und so freuen wir uns alle auf das morgige Spiel.“

Stürmer Dominik Kahun: „Wir freuen uns jetzt, dass es morgen endlich losgeht. Vor allem haben wir gehört, dass die Arena ausverkauft sein soll, das ist natürlich überragend. Die USA sind ein starker Gegner, das wissen wir. Aber es ist auch wichtig, einen harten Test zu haben, bevor die WM losgeht. Wir haben in den vergangenen Jahren des Öfteren das letzte Vorbereitungsspiel gegen die Amerikaner absolviert. Es ist eine gute Sache, auf hochkarätige Gegner zu treffen, und natürlich macht es auch Spaß sich mit Spielern aus der NHL zu messen. Das Niveau wird hoch sein.“

Verteidiger Jonas Müller: „Wir erwarten eine schnelle und harte Partie. Die Amerikaner haben einige gute Spieler dabei, da müssen wir ab der ersten Sekunde bereit sein. Das ist sowohl für uns als auch für Team USA der letzte Test vor der Weltmeisterschaft, da will sich natürlich jeder noch einmal zeigen und eine gute Leistung abrufen. Wir werden morgen in einer ausverkauften Arena spielen, das verspricht auf jeden Fall eine gute Stimmung und darauf freuen wir uns.“

USA gegen Deutschland: Immer wieder begegnen sich beide Teams

Mit den USA erwartet das DEB-Team einen guten Bekannten. So trafen beide Teams zuletzt bereits bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Prag und Ostrava aufeinander. Im zweiten Gruppenspiel behielten die US-Amerikaner damals mit 6:1 die Oberhand. Bei der WM 2023 in Tampere und Riga standen sich die zwei Mannschaften sogar zweimal gegenüber. In der Vorrunde unterlag Deutschland knapp mit 2:3, dafür drehte unsere Mannschaft im Halbfinale den Spieß um. Frederik Tiffels markierte in der 68. Minute den 4:3-Siegtreffer und sorgte damit für den umjubelten Einzug ins Endspiel.

