Erstmals drei Meister in der PHL – Startgelder gehen an soziale Zwecke

Peiting. (PM PHL) In der Pfaffenwinkel Hobbyliga (PHL) wurden erstmals drei Meister gekürt.

Die Altmeister Flößerbuam Lechbruck holten auch in der neuformierten PHL den Titel in Liga 1. Weckerle Machines wurden Meister in der 2. Liga und in den Sachsenried Giraffes fand Liga 3 ihren Meister. Alle Drei holten den Titel mit komfortablem Punktevorsprung von Neun, Acht und gar Elf Punkten. In die Relegation mussten der TSV Steingaden (Liga 1) gegen die Eisbären Bernbeuren (Liga 2) und die Eisdeife Oberhausen (Liga 2) gegen Pilsensee Anterer (Liga 3).

Während Steingaden durch einen 6:1 Sieg die Klasse halten konnte, müssen die Eisdeife Oberhausen nach einer 0:3 Niederlage nächste Saison in Liga 3 antreten, wodurch die Pilsensee Anterer in die 2. Liga aufsteigen.

Die Saisonabschlussfeier mit Pokalübergabe fand in der Peitinger Zechenschenke statt. Hier wurden auch die Spenden der Startgelder aller 21 Teams an regionale Organisationen übergeben. Einen Scheck in Höhe von jeweils 1.435 Euro erhielten das Kinderhospiz in Polling, der ASB-Wünschewagen sowie die Helfer vor Ort Reichling. Vorgeschlagen wurden diese von den Apfeldorf Chiefs, Eisbären Bernbeuren und den Bayersoier Beavers. Rundenleiter Ulrich Schleich zog eine insgesamt positive Bilanz. „Es hat super funktioniert, weil ihr alle so toll mitgezogen habt“, fand Schleich nur lobende Worte für die anwesenden Teams. Er hoffe das es so bleibt, so Schleich weiter. In gemütlicher Atmosphäre fand die Abschlussfeier ein gebührendes Ende.