Erstes Vorbereitungswochenende des EHC Waldkraiburg: TEV Miesbach und EHC KÃ¶nigsbrunn warten

Heute am 09.09.2022 ist es erneut so weit: Die Löwen vom EHC Waldkraiburg reisen zu ihrem ersten Spiel der Vorbereitung für die anstehende Saison. Traditionell finden die ersten Spiele noch nicht in der eigenen Halle statt, da das heimische Eis meist deutlich später aufbereitet wird.

Gastgeber des ersten Spiels (Start: 20:00 Uhr) in der Vorbereitungsphase ist gleich ein harter Brocken, der TEV aus Miesbach. Zum Ende der letzten Saison der einzige Club der dem EHC Klostersee die Aufstiegssuppe noch versalzen hätte können und auch sonst ein Gegner, der dem EHC Waldkraiburg das Leben immer sehr schwer machte. Auch in dieser noch sehr kurz andauernden Vorbereitung ließen die Oberländer bereits aufhorchen. So konnten sie den Neu-Oberligisten und DEL2-Absteiger, die Löwen aus Bad Tölz, mit 7:2 vom heimischen Eis fegen. Auch sonst scheint sich der Club aus der kleinsten Kreisstadt Oberbayerns für die Vorbereitung und somit für die Saison hohe Ziele zu stecken, so sind die Löwen der einzige Club aus der Bayernliga mit dem sich der TEV in dieser Vorbereitung misst. Mit Landsberg, Passau und auch Bad Tölz hat man sich sonst nur auf Oberliga-Vereine eingeschossen – möglicherweise ja ein Zeichen in welche Richtung es für die Miesbacher Truppe gehen soll.

Für den Sonntagsgegner Königsbrunn ist das Spiel gegen die Waldkraiburger ebenfalls das erste der Vorbereitung. Hier startet das Spiel um 18:00 Uhr in der Hydro-Tech Eisarena. Im letzten Jahr konnten die Löwen die Brunnenstädter in beiden Partien besiegen, bevor es für die Königsbrunner in die Abstiegsrunde ging. Dass dies jedoch alles Schnee von gestern sein könnte, zeigen die Neuverpflichtungen der Gastgeber. So hat man sich unter anderem fröhlich in der DEL2 bedient und unter anderem mit Stefan Vajs einen zweifachen Torhüter des Jahres aus der zweiten deutschen Liga vom ESV Kaufbeuren geholt. Auch der Wechsel von Max Lukes, mit der Erfahrung von 272 DEL2-Spielen ließ aufhorchen. Personell scheint der Verein bestens gerüstet zu sein.

Auch die Löwen sind so bereit wie man es nur sein kann, wenn man selbst noch nicht auf eigenem Eis trainieren kann. Einen Tag vor dem Spiel in Miesbach ging es für den EHC Waldkraiburg noch einmal aufs Rosenheimer Eis zum Abschlusstraining vor dem Spiel. Aber auch davor und abseits des gefrorenen Wassers trainierte die Mannschaft des Trainer-Duos Piskunov schon lange zusammen und brachte sich in Form für die anstehende Spielzeit. Es bleibt abzuwarten, wie lange die Neuzugänge benötigen sich in das Gefüge der Mannschaft einzufinden, traditionell gibt es hier jedoch keine großen Befürchtungen, da es meist sowohl auf und ganz wichtig auch abseits des Eises bei den Spielern keine Probleme untereinander zu erwarten gibt. Wir freuen uns auf jeden Fall gesammelt auf dieses erste Spielwochenende unserer Löwen.

Für alle die noch nicht mitreisen können oder sich vielleicht noch in wärmeren Gefilden befinden, werden beide Spiele auch übertragen. Das Spiel in Miesbach überträgt Sprade.tv, Königsbrunn zeigt seine Spiele auf Sportdeutschland.tv. aha