Erstes Vorbereitungsspiel ging verloren: Nature Boyz unterliegen Aib Dogs

Forst. (PM SCF) Die gastgebenden Nature Boyz starteten in die Vorbereitungsspielserie und hatte den EHC Bad Aibling als ersten Gegner gewählt.

Die Aib Dogs erwiesen sich als die etwas bessere Mannschaft und feierten einen 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)-Sieg.

Die Hausherren starteten mit drei Debütanten in ihren Reihen, Florian Drexler und Lukas Bucher in der Abwehr, Maximilian Brunner im Sturm. Für die Gastgeber war es das erste Spiel, die Gegner hatten am Wochenende vorher schon gegen Kufstein gespielt. Für Trainer Robert Kienle war es wichtig, dass das Spielverständnis seiner Burschen wächst. Die Blöcke waren naturgemäß noch nicht eingespielt, was man auch sehen konnte. Forst war nicht viel schlechter als ihre Gegner, doch diese verstanden sich im Spiel besser untereinander. Sie konnten ein besseres Schußverhältnis aufweisen. Forsts Stürmer traten noch etwas zu verspielt auf, sodaß Torchancen nicht viele generiert wurden. Das Spiel verlief anständig fair, mit ein paar kleinen Strafzeiten auf beiden Seiten. Die Aibdogs gingen kurz vor der Pause durch einen Doppelschlag in Führung. Diese bauten sie im Mitteldrittel, nochmals zum 0:4 aus. Im Schlußdrittel begegneten sich die Teams auf Augenhöhe.

Am Wochenende treten die Nature Boyz zweimal auswärts an, am 26.09. gehts zum Bezirksligisten EV Bad Wörishofen, am Sonntag zum Ligarivalen ERC Sonthofen.

Statistik:

0:1 (17:13) Hadersbeck Schulz, Zedek

0:2 (19:04) Würmseer Neumaier

0:3 (30:13 Meyer M. Würmseer, Zedek 5 – 3

0:4 (34:38) Eberwein (Neumaier

Strafzeiten:

Nature Boyz 12 Min.

Aib Dogs 14 Min.

Zuschauer: 79

