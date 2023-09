Erstes Vorbereitungsspiel fÃ¼r die Nature Boyz

Artikel anhören Forst. (PM Nature Boyz) Das lang ersehnte Nachbarschaftsderby zwischen den Forster Nature Boyz und den Peißenberg Miners fand am 15.09.2023 im Peißenberger...

Die 361 anwesenden Zuschauer sahen ein flottes Spiel der Peißenberger, die auch in Torlaune waren, denn am Ende stand ein 1:15 (0:4, 1:4, 0:7)-Sieg auf der Anzeigentafel.

Das Spiel begann mit einer kleinen Verzögerung wegen der Eisbereitung. Vom ersten Bully an war klar zu erkennen, wer hier Chef im Ring ist, denn die Peißenberger legten los wie die Feuerwehr. Nach nicht einmal 20 Sekunden brachte Ryan Murphy seine Farben mit 0:1 in Front. Forst wurde in das eigene Verteidigungsdrittel gedrängt, es war nur eine Frage der Zeit, wann der nächste Treffer für Peißenberg fallen würde. Thomas Zimmermann hatte einiges zu tun, um einen höheren Rückstand zu verhindern. Die Entlastungsangriffe wurden bereits im Keim erstickt. Nach 20 Minuten stand es bereits 0:4 für den Bayernligisten.

Im Zwischendrittel eigentlich der gleiche Spielverlauf, lediglich konnten sich die Nature Boyz etwas aus der Umklammerung befreien. Nachdem Peißenberg in der 22. Minute durch Dejan Vogl auf 0:5 erhöhte, war es Forsts Spieler Bastian Grundner in der 25. Spielminute gelungen, den Ehrentreffer zu erzielen. Nach einem Zuspiel von Tobias Dietz und Marco Mooslechner ließ er Torhüter Maximilian Freytag im Peißenberger Tor keine Chance. Peißenberg ließ jedoch nicht locker und erhöhte in der 29. Spielminute auf 1:6, dann war für Thomas Zimmermann nach 30 Spielminuten Feierabend, Markus Kieslich stand jetzt zwischen den Pfosten. Dieser mußte nach knapp 3 Minuten im Spiel bereits den ersten Gegentreffer zum 1:7 hinnehmen. 38 Sekunden vor der Drittelpause gelang Moritz Birkner der 1:8-Pausenstand.

Im letzten Spielabschnitt entwickelten die Peißenberger Stürmer einen entsprechenden Torhunger, dem die Forster Hintermannschaft nichts mehr entgegensetzen konnte. Peißenberg traf nun nach Belieben, unterstützt noch durch zwei Hinausstellungen der „Gastgeber“. Beide Überzahlspiele führten nach sehr kurzen Verweilzeiten der Forster Spieler auf der Strafbank zu den Torerfolgen. Am Ende des Spieles stand eine 1:15-Niederlage.

Für das Trainergespann Ratberger/Maier war es eine Standortbestimmung, um zu sehen, wo es in der Mannschaft noch Schwächen auszumerzen gibt. Trotz der hohen Niederlage waren beide im Großen und Ganzen mit dem Auftritt beim ersten Vorbereitungsspiel zufrieden.

Am kommenden Freitag treten die Nature Boyz beim Ligakonkurrenten Wanderers Germering an. Das Spiel beginnt dort um 20:00 Uhr.

Statistik:

0:1 (00:20) Murphy (Artus, Simon)

0:2 (06:51) Bros (Murphy)

0:3 (15:31) Artus (Singer)

0:4 (17:44) Bros (Artus, Murphy)

0:5 (21:28) Vogl (Birkner, Lidl)

1:5 (25:31) Grundner (Mooslechner, Dietz)

1:6 (28:13) Ondörtoglu (Birkner, Lidl)

1:7 (31:52) Ondörtoglu (Vogl, Birkner)

1:8 (39:22) Birkner (Ondörtoglu, Vogl)

1:9 (44:14) Murphy

1:10 (50:25) Bros (Murphy)

1:11 (52:43) Simon (Murphy)

1:12 (53:47) Ondörtoglu (Vogl, Artus) 5 – 4

1:13 (56:38) Ondörtoglu (Vogl, Lidl) 5 – 4

1:14 (58:20) Malzatzki (Artus)

1:15 (58:45) Murphy (Malzatzki)

Strafzeiten:

Nature Boyz 6 Min.

Peißenberg Miners 6 Min.

Zuschauer: 361

