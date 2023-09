Erstes Vorbereitungsspiel fÃ¼r den ERC Lechbruck

Artikel anhören Lechbruck. (PM ERC) Am Freitag treten die Flößer zum Auftakt der Vorbereitungsspiele beim ESV Burgau an. Die Schwaben zählen zum Favoritenkreis in...

Lechbruck. (PM ERC) Am Freitag treten die Flößer zum Auftakt der Vorbereitungsspiele beim ESV Burgau an.

Die Schwaben zählen zum Favoritenkreis in der Eishockey-Landesliga und sind damit gleich ein harter Brocken für die sich im Umbruch befindliche Lechbrucker Mannschaft. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr.

Dass mit dem ESV in der kommenden Saison zu rechnen ist, konnte man letzte Woche beim Testspielderby gegen den Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm sehen: Lange führte die Mannschaft von Trainer Erwin Halusa und mußte erst in den Schlussminuten eine respektable 5:7-Niederlage gegen die klassenhöheren Donau Devils einstecken. Das erklärte Ziel der Eisbären ist es, zunächst einmal in die Play-Offs einzuziehen und dann ein Wörtchen um den Aufstieg in die Bayernliga mitzureden. Hierfür können die Schwaben auf eine eingespielte Truppe zurückgreifen, die mit sechs nicht-deutschen Spielern gespickt ist und mit zwei Oberligaspielern (Sven Gäbelein vom HC Landsberg und Patrick Kozlik vom Deggendorfer SC) zusätzlich verstärkt wurde. Erfolg ist mit diesem Kader Pflicht an der Mindel und man darf gespannt sein, wie weit es die Eisbären bringen werden.

Für den ERC Lechbruck beginnt nun die nächste Phase in der Vorbereitung. Nach einer harten Sommertrainingsperiode und den ersten Eiszeiten ab Anfang September in Pfronten, Schongau, Peißenberg und Füssen, wurde vom 7. – 10. September ein Trainingslager in Latsch (Südtirol) absolviert. Nun steht das erste Testspiel auf dem Programm und somit kommen die Neuzugänge, wie die beiden Kanadier Maxime Danis und Gabriel Larivière-Piché, Jonas Seitz, Philipp Birk, Anton Rauh und Rückkehrer Markus Echtler in Burgau zu ihrem Debüt im ERC-Trikot. Allerdings ist das Trainerduo Christian Kratzmeier / Markus Fischer zur Improvisation gezwungen, denn es gibt einige Ausfälle zu verkraften.

„Wir haben in dieser Woche leider mit Verletzungen, Krankheitsausfällen und beruflichen Verpflichtungen zu kämpfen, was auch für die Trainingsarbeit nicht optimal war. So werden auch am Freitag einige Spieler nicht dabei sein. Das ist jetzt zwar ungünstig, gerade weil wir gegen eine starke Burgauer Mannschaft antreten. Aber wir stellen uns dieser Herausforderung“, sagt Vorstand Manfred Sitter.

Nächste Spiele in der Vorbereitung:

Fr., 22.09.2023, 20:00 Uhr: ESV Burgau – ERC Lechbruck

So., 24.09.2023, 18:00 Uhr: ERC Lechbruck – TSV Farchant (in Füssen)

