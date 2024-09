Erstes Spiel im Tigerkäfig geht an Salzburg

Bayreuth. (PM Tigers) Noch ohne Maurice Becker, Lucas Flade sowie Tatu Vihavainen ging man ins erste Match im Bayreuther Tigerkäfig der aktuellen Vorbereitung. Für...

Bayreuth. (PM Tigers) Noch ohne Maurice Becker, Lucas Flade sowie Tatu Vihavainen ging man ins erste Match im Bayreuther Tigerkäfig der aktuellen Vorbereitung.

Für die onesto Tigers ging es gegen die zweite Mannschaft der Salzburger, die mit jungen Talenten gespickt zu zwei Matches in Deutschland weilen.

Dass man gewillt war, diese Auftritte auch erfolgreich zu gestalten, war schnell zu sehen, als sich die Rot-Weißen die ersten Möglichkeiten erarbeiteten. Kolarik scheiterte aber noch und auch die Gastgeber, die durch Seto und Verelst Offensiv in Erscheinung traten, kamen zu keinem Erfolg. Dies änderte sich, als Mackner steil angespielt wurde und die Kelle zur Verlängerung des Spielgerätes hinhalten konnte und damit die Führung für seine Farben erzielte. Einen in Unterzahl gefahrenen Konter konnte Maul nicht verwerten. Kollege Wurzer, der kurz vor dem Pausenpfiff völlig allein gelassen wurde, machte es besser und chippte die Scheibe zum 0:2 ein.

Keine Minute nach Wiederanpfiff des Mittelabschnitts stocherte Gesson die Scheibe gar zum 0:3 über die Linie, sodass man mit diesem komfortablen Vorsprung weitestgehend bequem auftreten konnte. Einige Strafen auf beiden Seiten brachte keinem der Teams ein Erfolgserlebnis, sodass mit dem 0:3 in die zweite Pause ging.

Im Schlussabschnitt waren es die Tigers, die mehr Engagement zeigten und sich nun mehrere gute Möglichkeiten erarbeiten konnten. Eine dieser nutze Seto, nachdem er über die rechte Seite durchkam und abzog. Den Abpraller verwandelte sein Reihenkollege dann ohne Probleme. Ein Ellenbogencheck gegen Verelst brachte die Gastgeber dann in eine fünfminütige Überzahl, in welcher man einmal aufs Scoreboard kommen konnte und so den Anschlusstreffer durch Verelst setzte. Erst spät in diesem Abschnitt zeigen die Gäste Bemühung in der Offensive, die sich dann aber auch belohnten, als man in Überzahl agierte. Auch der Schlusspunkt gehörte den Gästen, die per EN noch einen fünften Treffer erzielen konnten.

Die nächsten Spiele für die onesto Tigers stehen an, wenn man sich am 13. Und 15. September in einem Back-to-Back Wochenende mit Herford duelliert.

Onesto Tigers vs. Red Bull Juniors 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Tigers: Andryuhkov, Spiewok – Spacek (2), Schuster, Reiner, Menner, Heyer, Larsche – Seto (2), Piskor (2), Brown (2), Verelst (2), Detig, Melnikow (2), Israel (2), Hammerbauer, Junemann, Bijsterbosch, Hinz, Bergbauer

Red Bull: Pfarrmaier, Ankirchner – Baumann (2), Bosecker (2), Kirchebner, Schnabl, Kauhanenen, Rebering (7), Lemke (2) – Cernik, Wurzer, Vinzens, Maul (2), Gesson, Kolarik, Krainer, Korhonen, Noll, Alsavolyuk (4), Mackner, Kogler (2)

Schiedsrichter: Nöller, Moosberger – Ullrich, Pfriem

Strafen: Tigers: 14 Red Bull: 21 PP: Tigers: 1/7 Red Bull: 0/4

Zuschauer: 893

Torfolge: 0:1 (8.) Mackner (Schnabl, Bosecker), 0:2 (19.) Wurzer (Vinzens), 0:3 (21.) Gesson (Maul, Kolarik), 1:3 (47.) Seto (Verelst, Brown), 2:3 (51.) Verelst (Detig, Brown) PP1, 2:4 (59.) Kirchebner (Cernik, Wurzer) PP1, 2:5 (60.) Maul EN