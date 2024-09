Erstes Sechs-Punkte-Wochenende: Huskies schlagen Weiden knapp mit 3:2

Kassel. (PM Huskies) Endlich wieder Eishockeyzeit in Kassel! Nach 146 Tagen Pause empfingen die Huskies am heutigen Sonntag den DEL2-Aufsteiger der Blue Devils Weiden...

Nach 146 Tagen Pause empfingen die Huskies am heutigen Sonntag den DEL2-Aufsteiger der Blue Devils Weiden zum ersten Heimspiel der Saison. Neuling und Vorjahresfinalist lieferten sich dabei ein Spiel auf Augenhöhe und trennten sich am Ende mit 3:2 (2:1/0:1/1:0) – zu Gunsten der Huskies. Vor Beginn gab es noch die in Fan-Kreisen langerwartete Enthüllung der Legenden-Banner. Die Ex-Huskys Shane Tarves, Manuel Klinge, Michi Christ und Sven Valenti bilden fortan den elitären Kreis der Akteure, deren Rückennummer nicht mehr vergeben werden.

Und dann ging es endlich los. Die erste Chance des Spiels gehörte den Gästen aus der Oberpfalz. Ex-Husky Fabian Ribnitzky prüfte Maxwell, fand jedoch im Kasseler Zerberus seinen Meister (2.). Auf der Gegenseite machten es die Huskies besser. Im Powerplay traf Ryan Olsen mit der ersten richtigen Kasseler Möglichkeit zum 1:0 (4.). Beinahe hätte Yannik Valenti gar das 2:0 draufgelegt, aber Allavena hielt seine Direktabnahme mit dem Blocker (8.). Doch der Aufsteiger aus Weiden präsentierte sich giftig. Zunächst wurde den Gästen ein vermeintlicher Treffer durch die Hauptschiedsrichter Hoppe und Cespiva aberkannt (13.). Doch kurz darauf war es der Torjäger Tyler Ward, der nach einem Kasseler Puckverlust im Mitteldrittel allein auf Maxwell zufuhr und den keinesfalls unverdienten Ausgleich besorgte (16.). Erst kurz vor Drittelende wurde es vor Allavena wieder gefährlicher. Mit viel Gefühl lupfte Weidner die Scheibe in den Lauf von Hans Detsch. Der scheiterte zwar im ersten Versuch, jagte jedoch seinen eigenen Rebound kurz vor Drittelende zur 2:1-Führung in die Maschen (20.).

Das Mitteldrittel startete mit einer kalten Dusche für die Hausherren. David Elsner traf – ebenfalls per Rebound – zum 2:2 (22.) und brachte die Blue Devils wieder zurück in die Partie. In der Folge war Weiden die präsentere Mannschaft. Immer wieder rückte Brandon Maxwell in den Blickpunkt des Geschehens. Die beste Chance auf einen dritten Treffer vergab Blue Devil Vladislav Filin, dem Maxwell mit seinem rechten Schoner einen Strich durch die Rechnung machte (34.). So ging es mit einem Unentschieden ins Schlussdrittel.

Und hier erwischten nun die Huskies den besseren Start. Direkt nach Wiederbeginn spielte Max Faber einen scharfen Pass an den linken Bullykreis und von dort aus jagte Tim Bender den Puck an Allavena vorbei in die Maschen (42.). Nur eine Minute später hatte Youngster Clemens Sager gar den vierten Treffer auf der Kelle, doch sein Versuch fand nicht den Weg ins Tor (43.). Die Blue Devils – allen voran der omnipräsente Tyler Ward – blieben gefährlich, doch schlussendlich stand die Kasseler Defensive zu gut. Zu nennenswerten Chancen kam es nicht mehr. Somit blieb es beim knappen 3:2-Sieg, der den Huskies die Optimal-Ausbeute von sechs Punkten nach zwei Spieltagen sicherte.

Tore:

1:0 Olsen (PP – Keussen, Keck – 4. Min.)

1:1 Ward (Rubes, Gläser – 16. Min.)

2:1 Detsch (Weidner – 20. Min.)

2:2 Elsner (Bruch, Ribnitzky – 22. Min.)

3:2 Bender (Valenti, Faber – 42. Min.)